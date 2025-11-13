Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat o investiţie suplimentară de 4,2 miliarde de euro în Apărarea Spaţială franceză – până în 2030 – împotriva ameninţării ruse, la prezentarea noii strategii spaţiale, la orizontul lui 2040, îndemnând la dezvoltarea unor noi lansatoare reutilizabile europene în vederea câştigării competitivităţii cu SpaceX a lui Elon Musk, relatează AFP, potrivit News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Războiul de azi se joacă deja în spaţiu, iar războiul de mâine va începe în spaţiu”, a declarat şeful statului francez la Toulouse, la sediul Comandamentului Spaţiului – pe care l-a inaugurat.

„Avem de-a face cu spionarea, de exemplu de către Rusia, a sateliţilor noştri de către vase de patrulare, cu bruiaje masive a semnalelor GPS, cu atacuri cibernetice împotriva structurilor noastre spaţiale, cu teste de rachete antiselit, cu dezvoltarea unor arme artizanale (…) şi chiar cu ameninţarea deosebit de şocantă a armelor nucleare în spaţiu a Rusiei”, a precizat el.

Buget suplimentar pentru contracararea amenințărilor

În vederea răspunderii acestor provocări, el a anunţat că intenţionează să aloce 4,2 miliarde de euro, în plus faţă de cele şase miliarde de euro deja prevăzute în domeniul spaţial militar – până în 2030 -, în cadrul rectificării Legii Programării Militare.

În aceasta urmează să se adauge „peste 16 miliarde de euro destinate domeniului spaţial civil, inclusiv activităţi cu dublu scop” civil şi militar, a anunţat el.

Poziția Franței în context european

Însă este vorba cu mult mai puţin decât cele 35 de miliarde de euro pe care ministrul german al Apărării Boris Pistorius s-a angajat ca Germania să le investească până în 2030 în apărarea spaţială germană, în vederea contracarării capacităţilor militare ale Rusiei şi Chinei.

Franţa urmează astfel să se afle într-o poziţie slabă la Conferinţa Ministerială a Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), prevăzută la Bremen, în Germania, la 26 şi 27 noiembrie.

Preşedintele francez a cerut să se iasă din principiul „returnării geografice” al ESA, care garantează ca fiecare stat membru să recupereze – prin contracte industriale – o parte a investiţiilor sale, proporţională cu contribuţia sa la bugetul Agenţiei, cu două săptămâni înaintea acestui Consiliu Ministerial crucial, care urmează să stabilească bugetele următorilor trei ani.

Acest principiu „a avut justificarea sa şi utilizarea sa o vreme, însă trebuie să dăm pagina”, astfel încât „campionii noştri europeni să fie competitivi”, a subliniat el.

Noi lansatoare europene și modernizarea bazei Kourou

Emmanuel Macron şi-a exprimat dorinţa dezvoltării unor lansatoare spaţiale „centrate pe ideea reutilizării, propulsiei cu costuri mici, motoarelor cu tracţiune mare” şi „modernizării” bazei europene Kourou, în Guyana franceză, „pentru a o transforma într-un loc agil, deschis lansatoarelor mici şi parteneriatelor străine”.