Primul obuzier autopropulsat K9 „Tunetul”, destinat Forțele Terestre Române, a fost finalizat în Coreea de Sud și este pregătit pentru livrare, în cadrul programului de modernizare a artileriei Armatei României, transmite Mediafax.

Sistemul a ieșit oficial de pe linia de producție a companiei sud-coreene Hanwha Aerospace, marcând un moment important în procesul de modernizare a capacităților de artilerie ale Armata României. Obuzierul a fost finalizat în fabrica din Coreea de Sud și urmează să fie livrat României în perioada următoare, conform contractului semnat între autoritățile române și producătorul asiatic.

Acordul prevede achiziția a 54 de obuziere autopropulsate K9

Primele 18 unități sunt fabricate integral în Coreea de Sud, iar restul vor fi produse treptat în cadrul cooperării industriale stabilite prin program.

Pe lângă aceste sisteme de artilerie, contractul include și 36 de vehicule de realimentare K10, precum și aproximativ 18.000 de proiectile de artilerie care vor intra în dotarea Forțele Terestre Române.

Obuzierul K9 „Tunetul” este considerat unul dintre cele mai performante sisteme de artilerie autopropulsată din lume, datorită mobilității ridicate, ratei mari de tragere și capacității de a executa misiuni de sprijin de foc la distanțe mari.

Introducerea acestor sisteme moderne este văzută ca un pas important pentru creșterea interoperabilității României în cadrul NATO și pentru consolidarea capacității de apărare a flancului estic al Alianței.

Programul face parte din strategia mai amplă de modernizare a Armatei României, care vizează înlocuirea tehnicii militare vechi cu echipamente adaptate cerințelor actuale de securitate.