Sunt semne că producția de tancuri T-90M din Rusia se prăbușește din cauza sancțiunilor și a lipsei de piese și personal calificat. Deși oficialii vorbesc despre sute de unități noi, analize independente arată că multe tancuri sunt recondiționate din modele T-90A vechi, iar livrările reale au scăzut drastic în 2025, transmitre TrenchArt.

Au apărut rapoarte contradictorii cu privire la producția celui mai avansat tanc operațional al Rusiei, T-90M, poreclit și „spărgătorul lui Putin”, la fabrica Uralvagonzavod (UVZ), arătând că producția ar putea fi semnificativ mai mică și mai dependentă de componente recondiționate decât sugerează declarațiile oficiale.

În timp ce echipa pro-ucraineană Conflict Intelligence Team (CIT) a afirmat că „toate tancurile T-90M produse în prezent sunt nou construite”, alți analiști contestă acest lucru. Estimările CIT susțin că producția anuală a UVZ a crescut dramatic, prognozând până la 250–300 de unități T-90M în 2024. Acest număr, potrivit lor, ar fi suficient pentru a înlocui pierderile, a reechipa unitățile și a „construi o rezervă pentru utilizare ulterioară”.

Producția reală și dificultățile întâmpinate

Cu toate acestea, analize alternative arată că producția UVZ se prăbușește din cauza unei crize de producție agravate de sancțiunile străine și de diminuarea forței de muncă calificate. Un analist a observat o placă metalică specifică lângă trapa șoferului pe un T-90M nou, indicând faptul că carena era reciclată dintr-un T-90A vechi de 20 de ani. Astfel, noul tanc era un șasiu vechi cu o turelă modernizată.

Un fostul ofițer de informații al armatei britanice, Sergio Miller, a afirmat că, în total, UVZ a livrat doar 100 de tancuri în 2024 și a menționat că producția „a scăzut dramatic în 2025”.

Această luptă pentru producerea de tancuri noi, combinată cu epuizarea aparentă a stocului limitat de șasiuri T-90A, este evidențiată și mai mult de măsura disperată a Rusiei de a scormoni în fundul butoiului după modele mai vechi și mai puțin performante, cum ar fi recondiționarea a sute de T-72A vechi de 50 de ani, provenite din depozite de lungă durată.

Având în vedere pierderea confirmată a 4.000 de tancuri rusești în Ucraina, rata reală și limitată de producție a modelului T-90M și dependența acestuia de reciclarea carcaselor mai vechi și rare ale modelului T-90A, se poate concluziona cu certitudine că Rusia „rămâne fără tancuri”, scrie jurnalistul specializat în apărare David Axe.