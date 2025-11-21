Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat miercuri vânzarea către India a sistemului de rachete antitanc Javelin și a munițiilor ghidate pentru artilerie Excalibur, în valoare totală de 93 de milioane de dolari, a anunțat Agenția pentru Cooperare în Securitate și Apărare a Statelor Unite (DSCA), citată de Reuters.

Această tranzacție marchează prima achiziție a Indiei prin programul american de vânzări militare externe după ce relațiile dintre Washington și New Delhi s-au tensionat în august, ca urmare a majorării tarifelor vamale americane asupra produselor indiene la 50%, ca represalii pentru achizițiile de petrol rusesc ale Indiei.

Guvernul indian a solicitat până la 216 proiectile tactice Excalibur și 100 de sisteme Javelin

Achiziția face parte dintr-o serie de livrări militare recente, care include și comenzi pentru motoare de avioane de luptă fabricate de General Electric, destinate să echipeze aeronavele Tejas, produse intern în India.

Potrivit DSCA, guvernul indian a solicitat până la 216 proiectile tactice Excalibur și 100 de sisteme Javelin. India utilizează deja munițiile Excalibur în tunurile M-777 Howitzer, ceea ce arată o continuitate în modernizarea capacităților sale de artilerie.

„Vânzare propusă va sprijini obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite”

„Această vânzare propusă va sprijini obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite, și va contribui la consolidarea relației strategice dintre SUA și India și la îmbunătățirea securității unui partener major de apărare, care rămâne un factor important pentru stabilitatea politică, pace și progres economic în regiunile Indo-Pacific și Asia de Sud”, se arată în comunicatul DSCA.

Contractorii principali pentru aceste livrări vor fi RTX Corp pentru proiectilele Excalibur și parteneriatul său cu Lockheed Martin pentru sistemele Javelin, a precizat DSCA, subliniind rolul industriei americane de apărare în consolidarea legăturilor strategice cu India.