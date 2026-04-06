Bombardiere strategice americane Boeing B-52 Stratofortress au fost observate operând deasupra Iranului în cadrul unei operațiuni militare denumite „Epic Fury”, potrivit unor surse militare citate de presa internațională. Desfășurarea acestor aeronave vechi, dar extrem de puternice, este interpretată de analiști ca un semn că Statele Unite consideră că apărarea aeriană iraniană a fost serios slăbită, potrivit Interesting Engineering.

Prezența bombardierelor B-52 indică faptul că armata americană crede că a obținut suficientă superioritate aeriană pentru a folosi aceste aeronave fără riscuri majore. Primul zbor al modelului a avut loc în 1955, însă aparatul rămâne unul dintre cele mai longevive și versatile bombardiere din arsenalul american.

B-52 poate oferi și sprijin aerian trupelor terestre

B-52 este conceput pentru a transporta cantități foarte mari de muniție și pentru a lovi infrastructura pe scară largă. De-a lungul timpului, aceste bombardiere au fost utilizate în conflicte majore precum Gulf War, War in Afghanistan și Iraq War.

Pe lângă atacurile strategice, B-52 poate oferi și sprijin aerian trupelor terestre, acționând ca o platformă capabilă să lanseze rapid muniții ghidate asupra unor ținte precise. Dimensiunea și puterea sa au și un impact psihologic puternic asupra adversarului, fiind adesea folosit ca instrument de intimidare.

Totuși, bombardierul nu este invizibil pentru radare și este considerat vulnerabil în fața sistemelor moderne de apărare antiaeriană și a avioanelor de vânătoare. Din acest motiv, desfășurarea lui deasupra Iranului sugerează că Washingtonul consideră că sistemele defensive ale Teheranului au fost deja degradate în urma etapelor inițiale ale conflictului.

Varianta modernă B-52H Stratofortress este capabilă să transporte aproximativ 31.700 de kilograme de armament

Experții militari explică faptul că războaiele moderne se desfășoară adesea în mai multe faze distincte. Prima etapă presupune „orbirea” adversarului prin atacuri asupra radarului, centrelor de comandă și sistemelor de rachete sol-aer, folosind avioane stealth, război electronic și rachete de croazieră.

În a doua fază sunt folosite avioane de vânătoare și drone pentru a obține superioritatea aeriană și pentru a elimina ultimele sisteme defensive. Cea de-a treia etapă – în care ar putea intra acum conflictul – presupune atacuri de amploare cu bombardiere strategice capabile să lovească simultan numeroase ținte.

Varianta modernă B-52H Stratofortress este capabilă să transporte aproximativ 31.700 de kilograme de armament într-o singură misiune. Arsenalul poate include bombe clasice precum Mk-82 sau Mk-84, dar și muniții ghidate de precizie precum GBU-31 și GBU-38 din familia JDAM.

Statele Unite se simt suficient de sigure pentru a folosi bombardiere vulnerabile

Bombardierele pot rămâne în aer timp de multe ore și pot lansa inclusiv rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, ceea ce le face eficiente pentru campanii de bombardament susținute, comparativ cu escadrilele de avioane de vânătoare care transportă încărcături mai mici.

În ceea ce privește posibilele ținte din Iran, analiștii militari consideră că aceste bombardiere ar putea fi folosite pentru a lovi instalații de producție a rachetelor, buncăre subterane, aerodromuri, centre de comandă și noduri logistice.

Prezența acestor aeronave masive pe cerul iranian are însă și un rol simbolic. Mesajul transmis către Teheran este că Statele Unite se simt suficient de sigure pentru a folosi bombardiere vulnerabile, ceea ce sugerează că pot lovi ținte „oriunde și oricând” pe teritoriul iranian.