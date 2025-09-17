Surse de la Bruxelles: UE, preocupată de posibilitatea unor sabotaje asupra proiectului Neptune Deep / România vrea să finanțeze prin SAFE trei nave militare pentru a asigura securitatea platformei de gaze

Uniunea Europeană (UE) este preocupată de posibilitatea unor sabotaje și atacuri cibernetice asupra infrastructurilor critice, inclusiv asupra platformei de gaze Neptun Deep de la Marea Neagră, și colaborează cu NATO și alte țări pentru a aborda această problemă, potrivit unor surse de la Bruxelles. În acest context, România vrea să finanțeze, cu fonduri europene disponibile prin mecanismul de înzestrare militară SAFE, achiziția a trei noi nave militare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Acest lucru (n.e. – protejarea instrastructurii critice) este, de obicei, responsabilitatea autorităților naționale. Ceea ce putem face, în cadrul competențelor noastre, este să facem schimb de informații cu NATO”, a declarat un reprezentant al Comisiei Europene (CE). Acesta a adăugat că este vorba despre un schimb informal și voluntar de informații, deoarece „vizează probleme de securitate națională, pe care multe țări, din motive absolut de înțeles, sunt destul de reticente să le împărtășească în cadrul reuniunilor mai mari”.

Proiectul Neptun Deep: o alternativă pentru UE

Deși Uniunea Europeană se concentrează pe surse de energie regenerabilă, proiectul Neptun Deep este unul de importanță majoră pentru UE. „Vrem să încurajăm energiile regenerabile, dar am spus în mod constant că, în opinia noastră, gazul natural va continua să joace un rol important cel puțin până în 2030, după care va scădea, dar nu va fi eliminat complet prea curând”, a declarat reprezentantul CE. El a adăugat că, în acest context, Neptun Deep este o alternativă foarte bună la importurile din Rusia și Comisia poartă discuții cu România, dar și cu alte state, pentru a vedea „dacă acest gaz este disponibil și pentru alte state membre”. Reprezentantul CE a subliniat că România joacă un rol foarte important pentru securitatea aprovizionării cu energie a întregii regiuni.

Pentru a asigura securitatea Neptun Deep, mai ales a conductelor cu lungime de 120 km care duc gazul la țărm, România vrea să achiziționeze trei nave, finanțate prin mecanismul SAFE, potrivit ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Este vorba despre o corvetă din clasa Hisar, achiziționată din Turcia, și două nave de patrulare de coastă rapide, despre care nu avem deocamdată mai multe detalii.

România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară în mecanismul de apărare SAFE: din cele 150 de miliarde de euro, va primi aproape 17 miliarde de euro.

Neptun Deep este un proiect major de explorare și exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră, considerat a fi cel mai mare de acest fel din România și primul de tip deepwater offshore (în ape de mare adâncime). Proiectul Neptun Deep aparține unui parteneriat format din OMV Petrom și Romgaz, fiecare deținând o participație de 50%.