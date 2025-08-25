În încercarea de a-și demonstra puterea înaintea summitului din 15 august cu președintele american Donald Trump, armata președintelui rus Vladimir Putin a lansat atacuri agresive și pe scară largă de-a lungul frontului estic al Ucrainei, lung de peste 1.100 de km. Totuși, această acțiune s-a întors împotriva Rusiei, iar Ucraina a câștigat teren. Potrivit analistului Andrew Perpetua, „Rusia s-a extins prea mult”, desfășurând prea multe trupe pe mai multe axe simultan, fără sprijin adecvat, risipind astfel avantajul numeric, transmite TrenchArt.

În regiunea Donețk, o brigadă rusă de infanterie motorizată, formată în mare parte din ucraineni pro-ruși, a pătruns 15 km în spatele liniilor ucrainene, în direcția Pokrovsk. Această brigadă, Brigada 132 Infanterie Motorizată, era echipată doar cu armament ușor. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a remarcat că soldații ruși au mărșăluit spre Dobropillia „doar cu arme în mâini”. Lipsa sprijinului greu i-a lăsat vulnerabili la un contraatac ucrainean. Numai în primele două săptămâni ale contraatacului, ucrainenii au ucis, rănit sau capturat aproximativ 1.600 de ruși, aproape întreaga forță a brigăzii de pe linia frontului.

Strategia ucrainenilor

Strategia ucrainenilor, potrivit lui Perpetua, a fost aceea de a ceda temporar teren pentru a păstra o forță de rezervă puternică pentru contraatacuri. „Ucraina a creat intenționat aceste breșe pentru a construi o forță de atac”, a spus el. Această tactică a permis forțelor ucrainene să contraatace în mai multe sectoare, inclusiv în sudul Donețkului, unde Brigada 5 Mecanizată Grea și Brigada 37 de Infanterie Marină ucrainene au obținut mici câștiguri.

Strategia s-a dovedit eficientă și în regiunile Sumî și Harkov din nordul Ucrainei. Într-un mod similar luptelor din apropierea Pokrovskului, forțele ruse, care au traversat Sumî pe jos, „practic fără vehicule de luptă”, au fost întâmpinate de tancuri și drone ucrainene. De atunci, ucrainenii au recucerit sate cheie, inclusiv Andriivka și Novomihailivka, și, potrivit unor informații, au distrus întreaga garnizoană rusă din acesta din urmă.

Perpetua a explicat că principalul obiectiv al acestor contraofensive este uzura: „Mai întâi să-i ucidem acolo unde se află, apoi să-i ucidem când vor ataca din nou pentru a recuceri ceea ce au pierdut.”

Deși Rusia încă deține avantajul numeric în unele zone, recentele avansuri ale Ucrainei sugerează că armata rusă, prea extinsă, pierde acum teren.