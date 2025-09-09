Tunuri robotizate cu puterea de foc de 4.500 de proiectile pe minut vor apăra navele de război americane

Pentagon-ul a anunțat că contractorul de apărare Raytheon a primit un contract de modificare în valoare de 205 milioane de dolari pentru continuarea modernizării și mentenanței sistemului MK 15 Phalanx Close-In Weapon System al Marinei americane. Acordul acoperă conversii, revizii generale și echipamente conexe, cu lucrările programate să se finalizeze până în ianuarie 2029, anunță Interesting Engineering.

Ultima linie de apărare

Sistemul MK 15 Phalanx Close-In Weapon System, cunoscut sub denumirea „CIWS” sau „sea-whiz”, reprezintă o platformă de armament cu foc rapid, autonomă, destinată să apere navele de război împotriva rachetelor și aeronavelor care se apropie. Prima instalare a avut loc la bordul USS Coral Sea în 1980, sistemul fiind modernizat continuu de-a lungul a patru decenii de serviciu.

Spre deosebire de alte sisteme de apărare, Phalanx poate efectua independent căutarea, detectarea, urmărirea, angajarea și evaluarea rezultatelor fără ajutor exterior. Sistemul său ghidat radar identifică și angajează automat amenințările în câteva secunde, ceea ce îl face singurul sistem de armament aproape complet autonom din serviciul naval.

Evoluție tehnologică continuă

De la debutul său, Phalanx a trecut prin mai multe modernizări majore. Configurația Block 1 a intrat în serviciu în 1988 pe USS Wisconsin, care a îmbunătățit urmărirea radar și puterea de foc a sistemului. Cea mai recentă variantă Block 1B a adăugat un senzor electro-optic stabilizat, care oferă sistemului Phalanx o nouă capacitate de a contracara amenințări asimetrice precum ambarcațiuni rapide de suprafață, elicoptere și sisteme aeriene fără pilot.

Sistemul Block 1B cântărește 6.120 de kilograme și este dotat cu un tun Gatling M61A1 Vulcan, care trage proiectile de 20mm , cu capacitate de penetrare a blindajului. Arma poate trage 4.500 de proiectile pe minut împotriva rachetelor și aeronavelor sau 3.000 de proiectile pe minut împotriva țintelor asimetrice mai mici. Fiecare încărcător poate conține până la 1.550 de proiectile.

Capacități avansate de apărare

În esență, Phalanx este un sistem de armament ghidat radar, conceput pentru apărare. Acesta caută automat amenințări care se apropie, le evaluează traiectoria, le urmărește în timp real și execută angajamentele, totul în timp ce își efectuează propriile evaluări ale rezultatelor.

Integrarea senzorilor electro-optici pe Block 1B a îmbunătățit identificarea țintelor și a permis urmărirea în medii aglomerate. Acest lucru permite sistemului să învingă rachetele de croazieră anti-navă de mare viteză, ambarcațiuni mici și drone care zboară la altitudine joasă, care altfel ar putea evita sistemele radar tradiționale.

Investiție pe termen lung

Producția sistemului Phalanx a început în 1978, iar de la primul său deployment, programul a menținut un ciclu neîntrerupt de modernizări, revizii generale și instalări noi. Raytheon, care a moștenit programul prin achiziționarea Diviziei General Dynamics Pomona și Hughes Missile Systems, continuă să servească drept contractor principal.

Cea mai recentă prelungire a contractului semnalează intenția Marinei de a păstra Phalanx ca o componentă critică a auto-apărării navelor pentru cel puțin încă un deceniu. În timp ce se dezvoltă noi tehnologii de apărare cu rachete, Phalanx rămâne singurul sistem de armament autonom, capabil să contracareze rachetele anti-navă de mare viteză.