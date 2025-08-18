VIDEO Demonstrație de forță din partea SUA, în timpul vizitei lui Putin: Un bombardier steath B-2, flancat de patru avioane f-35, au survolat cerul Alaskăi

În timp ce președintele Donald Trump îl întâmpina pe președintele rus Vladimir Putin pe pista aeroportului Joint Base Elmendorf-Richardson din Alaska, un bombardier stealth B-2 a survolat zona, flancat de patru avioane F-35, scrie Defence Industry Europe.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Putin a privit spre cer în timp ce avioanele survolau zona, în timp ce mergea alături de Trump, apoi a făcut o remarcă către președintele SUA.

Spectacolul a fost atât un simbol, cât și o demonstrație de forță – o reamintire clară a puterii militare a Americii în momentul în care cei doi lideri se pregăteau să discute viitorul securității globale. Sosirea dramatică a subliniat importanța summitului din Alaska, prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin de la revenirea lui Trump la Casa Albă la începutul acestui an.

Baza Elmendorf-Richardson, situată în apropierea orașului Anchorage, a fost aleasă pentru securitatea sa robustă, poziția strategică și simbolică – fizic mai aproape de Rusia decât Washington, D.C., dar totuși pe teritoriul american. Spectatorii din Anchorage și de pe rețelele de socializare au profitat rapid de moment, mulți numind survolul „o demonstrație de forță nebunească”, menționând istoricul recent al bombardierului B-2.

Cu doar două luni în urmă, avionul stealth a jucat un rol central în atacurile SUA și Israelului asupra instalațiilor nucleare iraniene, lansând bombe „bunker-buster” (penetratoare de buncăre) într-o operațiune care a stârnit atât laude, cât și condamnări pe scena mondială. B-2 Spirit, construit de Northrop Grumman, este unul dintre cele mai avansate avioane create vreodată, capabil să penetreze apărarea aeriană densă și să lovească ținte oriunde în lume fără realimentare.

Designul său distinctiv de aripă zburătoare și acoperirea radar-absorbantă îl fac aproape invizibil pentru radarul inamic. Cu o autonomie de peste 6.000 de mile marine și capacitatea de a transporta atât arme convenționale, cât și nucleare, B-2 este o componentă esențială a triadei nucleare americane.

Au fost construite doar 21 de exemplare, iar mai puțin de 20 sunt încă în serviciu, ceea ce face ca orice apariție publică să fie un gest rar și deliberat. Zborul deasupra Alaskăi a evidențiat atât puterea tehnologică, cât și simbolismul politic la deschiderea unui summit urmărit cu atenție.