VIDEO Succes tactic pentru Ucraina: Regimentul „Achilles” a distrus cu drone FPV un T-90M, cel mai avansat tanc al Rusiei, în valoare de 4,5 mil. de dolari / Operațiunea, un avertisment pentru NATO

Regimentul 429 separat al armatei ucrainene de sisteme fără pilot, cunoscut sub numele de „Achilles”, a demonstrat încă o dată modul în care dronele kamikaze FPV ieftine remodelează echilibrul de putere pe câmpul de luptă modern, relatează Army Recognition.

În operațiunile recente, operatorii ucraineni au folosit drone cu vedere de tip first-person pentru a lovi și imobiliza tancul rus T-90M „Proryv” sau „Breakthrough”, în prezent cel mai avansat și mai scump tanc de luptă din arsenalul rus. În ciuda protecției avansate a blindajului și a contramăsurilor, vehiculul de 4,5 milioane de dolari s-a dovedit extrem de vulnerabil la roiurile de drone care costă doar o fracțiune din acest preț.

Tancurile principale de luptă (MBT) T-90M, introduse oficial în serviciul rus în 2020, reprezintă apogeul dezvoltării ruse în domeniul războiului blindat, cu blindaj reactiv exploziv Relikt îmbunătățit, control al focului modernizat și îmbunătățiri ale capacității de supraviețuire menite să reziste rachetelor ghidate antitanc moderne. Cu toate acestea, întâlnirea sa cu dronele FPV ucrainene evidențiază amenințarea în creștere rapidă reprezentată de sistemele aeriene fără pilot ieftine și ușor de utilizat, capabile să vizeze puncte slabe precum compartimentele motorului, optica și depozitele de muniție. În acest caz, operatorii de drone din unitatea Achilles au reușit să ocolească protecția blindată tradițională, dirijând drone încărcate cu explozibil direct în zonele vulnerabile, forțând evacuarea echipajului și scoțând tancul din funcțiune.

Acest incident nu reprezintă doar un succes tactic pentru Ucraina, ci trage un semnal de alarmă care răsună mult dincolo de conflictul actual. Pentru NATO, evenimentul servește ca o demonstrație în direct că chiar și cele mai avansate tancuri de luptă din inventarul occidental, precum tancul german Leopard 2A8, cel american M1A2 Abrams SEP v3 sau viitorul tanc britanic Challenger 3, ar putea fi expuse acelorași vulnerabilități dacă s-ar confrunta cu atacuri masive ale dronelor FPV.

Aceste tancuri occidentale au fost proiectate pentru a rezista la penetratoare cinetice și rachete ghidate, însă blindajul și sistemele lor de protecție activă nu au fost niciodată optimizate pentru a contracara roiuri de sisteme aeriene mici, precise și consumabile care atacă din unghiuri neconvenționale.

Războiul din Ucraina a schimbat complet modul în care sunt utilizate tancurile principale de luptă. Considerate odată vârful decisiv al ofensivei terestre, tancurile sunt acum din ce în ce mai obligate să opereze sub amenințarea constantă a observației aeriene și a atacurilor cu drone. Această schimbare nu a eliminat relevanța blindajelor grele, dar a creat o nevoie urgentă de adaptare a doctrinei și tehnologiei tancurilor.

Supraviețuirea nu mai depinde în primul rând de protecția pasivă, ci de capacitatea de a învinge amenințările aeriene înainte ca acestea să poată lovi. Cererea de soluții anti-drone, de la dispozitive de bruiaj electronic și arme ghidate de radar până la sisteme compacte de energie dirijată, a devenit acum esențială pentru viitorul modernizării tancurilor.

Comentariile experților occidentali în domeniul apărării subliniază această nouă realitate. Un comandant german în rezervă al tancurilor Leopard 2 a declarat pentru Army Recognition că „războiul din Ucraina dovedește că tancurile nu pot conta doar pe blindaj. Dacă drone care costă câteva sute de euro pot distruge tancuri de milioane de euro, doctrina noastră trebuie să evolueze imediat. Protecția trebuie să fie acum la fel de electronică pe cât este fizică”. În mod similar, un analist de apărare din SUA a subliniat că „tancurile NATO nu sunt imune la această amenințare. Dacă nu se integrează soluții de război electronic, bruiaj și energie dirijată în fiecare brigadă blindată, NATO ar putea suferi pierderi catastrofale în primele etape ale unui viitor conflict de intensitate ridicată”.

Această nevoie urgentă este deja recunoscută de principalii producători occidentali de echipamente de apărare. Rheinmetall, care a lansat recent Leopard 2A8, a semnalat că viitoarele versiuni ale tancului vor incorpora capacități avansate de combatere a dronelor, inclusiv senzori integrați și straturi de protecție activă concepute pentru a detecta și neutraliza amenințările aeriene de mici dimensiuni. Arhitectura modulară a tancului german Leopard 2A8 îl face potrivit pentru sisteme suplimentare de combatere a UAS (Unmanned Aircraft Systems), o caracteristică care va deveni probabil standard în flota NATO.

General Dynamics Land Systems, producătorul modelului Abrams, investește, de asemenea, în integrarea modulelor de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune și a dispozitivelor de bruiaj direct pe tancul american Abrams M1A2 SEP v3. Campaniile de testare din Statele Unite explorează sisteme de neutralizare a dronelor montate pe șasiuri blindate. Între timp, BAE Systems proiectează modelul Challenger 3 cu infrastructură digitală care va permite upgrade-uri rapide, inclusiv instalarea viitoare a tehnologiilor anti-drone bazate pe laser sau electromagnetice.

Aceste inițiative ale industriei indică un viitor în care tancul principal de luptă nu este doar un vehicul blindat greu, ci un nod mobil într-un ecosistem mai larg de combatere a dronelor. Tancurile ar putea în curând să transporte propriile suite de protecție stratificată împotriva amenințărilor fără pilot, sprijinite de vehicule însoțitoare echipate cu sisteme de război electronic și laser de mare putere. În acest sens, lecțiile învățate din Ucraina determină o convergență între războiul blindat și apărarea aeriană, forțând tancurile să evolueze către o platformă hibridă care poate atât să reziste, cât și să respingă în mod activ roiurile de drone.

Exemplul ucrainean ilustrează faptul că următoarea generație de războaie cu tancuri nu se va desfășura în dueluri între giganți de oțel, ci într-o bătălie complexă împotriva vânătorilor aerieni invizibili, rapizi și ieftini. NATO trebuie să-și adapteze doctrina blindată la această realitate, altfel riscă să-și vadă neutralizate cele mai avansate platforme terestre în conflictele viitoare. Căderea tancului rus T-90M în fața dronelor FPV nu este doar o problemă a Rusiei. Este un avertisment strategic pentru toate puterile militare care încă consideră tancul un simbol incontestabil al superiorității pe câmpul de luptă.