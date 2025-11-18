Industria de apărare românească se pregătește să marcheze un moment istoric în luna decembrie, când va fi dezvăluit publicului primul prototip funcțional al vehiculului blindat VLAH (Vehicul de luptă autonom hidramat). Evenimentul, programat să aibă loc la Moreni în prima jumătate a lunii viitoare, marchează finalizarea primei etape a unui proiect ambițios demarat acum trei ani, potrivit Mediafax.

Un proiect 100% românesc

Ceea ce face VLAH cu adevărat special este caracterul său integral autohton. Spre deosebire de alte inițiative din domeniu, acest vehicul de luptă este rezultatul unui proiect de proprietate intelectuală deținut în totalitate de BlueSpace Technology, compania dezvoltatoare. Această abordare garantează nu doar independența tehnologică, ci și posibilitatea de a evolua continuu platforma pe baza necesităților reale ale forțelor armate române.

Cu o masă totală de aproximativ 10 tone, blindata 4×4 este rodul unei colaborări internaționale strategice. Designul tridimensional al vehiculului a fost realizat împreună cu Zetor Engineering, un producător slovac cu reputație solidă în fabricarea de mașini speciale pentru medii dificile.

Parteneriat public-privat inovator

Modelul de colaborare ales pentru materializarea proiectului VLAH este unul fără precedent în România. BlueSpace Technology, o companie cu capital exclusiv privat românesc, a încheiat un parteneriat cu Uzina Mecanică Moreni, entitate aflată sub umbrela Companiei Naționale ROMARM. În această structură, partea privată deține controlul decizional cu 51% din acțiuni, asigurând astfel agilitatea necesară în dezvoltarea produsului.

Acest tip de asociere marchează o premieră în ecosistemul industrial de apărare din țara noastră și demonstrează că sectorul privat românesc poate juca un rol major în proiecte strategice de anvergură națională.

Ce urmează

Prezentarea din decembrie va reprezenta finalizarea primei faze a dezvoltării, moment în care ansamblul complet – cabină blindată, sisteme auxiliare și grup motopropulsor – va fi pus în mișcare pentru prima dată. Ulterior, VLAH va intra în etapa de testare intensivă și proceduri de omologare, care vor deschide calea către producția de serie.

Un aspect crucial al întregului proiect îl constituie infrastructura de mentenanță dezvoltată la Moreni.

BlueSpace Technology a implementat un sistem modern de management al configurației, aliniat la standardele practice ale producătorilor globali de echipamente militare. Această capacitate locală înseamnă că întreaga durată de viață operațională a vehiculelor va putea fi susținută din resurse naționale, eliminând dependența de lanțuri de aprovizionare externe.

Proiectul VLAH demonstrează că România are potențialul tehnic și industrial de a dezvolta platforme militare competitive, consolidând astfel autonomia strategică în domeniul apărării.