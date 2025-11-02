Acum trei ani, această firmă din Ucraina era o agenție de casting pentru film / Acum are contracte în valoare de 1 mld. de dolari pentru drone militare care devastează rafinăriile Rusiei

Inspirate de originile din garajele din Silicon Valley, startup-urile din domeniul apărării din Ucraina au apărut din subsoluri – ateliere care inițial asamblau drone din piese disponibile în comerț pentru a evita rachetele rusești. Aceste grupuri de voluntari se transformă rapid în mari corporații de apărare, o mișcare susținută puternic de guvernul președintelui Zelenski pentru a stimula inovarea, transmite The New York Times.

O companie, Fire Point, s-a dezvoltat cu o viteză și o amploare deosebite, devenind acum un gigant emergent în producția de drone. Inițial o agenție de casting pentru cinematografie și televiziune, proprietarul său legal, Iehor Skalîha, și directorul tehnic, Irina Tereh (care anterior producea mobilier de exterior), se laudă acum cu contracte militare în valoare de 1 miliard de dolari în acest an.

Fire Point produce drone de atac cu rază lungă de acțiune, precum FP-1, care seamănă cu un avion în miniatură, în aproximativ 30 de locații secrete, utilizând materiale ieftine precum polistirenul și placajul. UAV-ul FP-1, capabil să lovească o mare parte din vestul Rusiei, este esențial într-o campanie împotriva rafinăriilor de petrol rusești, menită să provoace daune economice.

Cu toate acestea, pe măsură ce Fire Point a devenit un campion național în domeniul aerospațial, a fost vizat de acuzații că a folosit relații pentru a câștiga contracte, iar directorii săi recunosc că au fost interogați în cadrul unei anchete anticorupție. Analiștii și activiștii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la contractele militare într-o țară cu un istoric de corupție în achizițiile din domeniul apărării, în special în contextul în care Kievul trece de la ajutorul internațional la producătorii interni de arme. Agenția Națională Anticorupție ar examina legăturile dintre Fire Point și un om de afaceri, Timur Mindich, coproprietar al unui studio de televiziune înființat de fostul comediant Zelenski.

Auditorii au constatat că Fire Point a obținut contracte cu aproximativ 16,7 milioane de dolari mai mult decât o opțiune mai ieftină pentru FP-1, deoarece s-a evitat negocierea prețului impusă de lege. În plus, criticii susțin că compania a beneficiat de un tratament favorabil, în ciuda presupuselor probleme de calitate ale dronelor sale. Fire Point insistă că problemele inițiale de calitate au fost rezolvate și că dronele sale efectuează acum „60% din atacurile Ucrainei în Rusia”.

Astăzi, cele 425 de companii producătoare de arme care s-au deschis între 2022 și 2024 în Ucraina atrag atenția investitorilor occidentali. „Nimeni în lume nu are atât de multă experiență în misiuni fără pilot”, a declarat un consilier al președintelui Zelenski.