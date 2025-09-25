Berlinul susține că Europa se află într-o „cursă a înarmării” privind dronele și trage un semnal de alarmă în legătură cu amenințarea rusă

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat joi că Berlinul şi Europa se află într-o „cursa a înarmării” privind dronele, trăgând încă o dată un semnal de alarmă cu privire la ameninţarea tot mai mare reprezentată de Rusia, relatează AFP, citată de Agerpres.

Germania, la fel ca alte state europene, a înregistrat o creştere a zborurilor cu drone deasupra infrastructurii sale critice, fără a putea identifica întotdeauna clar autorii.

Însă Moscova este în mod clar principalul suspect: „Agresiunea vine tot din Rusia”, a subliniat Alexander Dobrindt, adresându-se deputaţilor germani.

El a dat asigurări că Germania îşi consolidează „capacitatea de acţiune prin dezvoltarea apărării împotriva dronelor”, menţionând incidentele recente din Danemarca, Norvegia, România şi Polonia.

„Suntem angajaţi într-o cursă a înarmării între ameninţarea reprezentată de drone şi mijloacele de contracarare a acestora. Acesta este motivul pentru care ne vom intensifica investiţiile în această cursă, atât prin dezvoltarea unei noi legi privind securitatea aeriană, cât şi prin mijloace financiare, bazate pe principiul: detectarea, neutralizarea, interceptarea”, a insistat el.

Berlinul acuză Rusia de intensificarea operaţiunilor de sabotaj, spionaj, supraveghere şi destabilizare, în special prin utilizarea dronelor.

Autorităţile germane au fost până acum reticente în a doborî aparate de zbor neidentificate care survolează baze militare sau infrastructură, de teama că resturile ar putea provoca pagube sau victime.

Cursa înarmării în domeniul dronelor de atac şi al sistemelor de apărare este acum un element central al conflictului din Ucraina, unde ruşii şi ucrainenii inovează constant pentru a obţine un avantaj unii faţă de ceilalţi, la peste trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

Ţările occidentale încearcă să recupereze timpul pierdut, ţările NATO vecine cu Rusia având drept scop să construiască un „zid anti-drone”, un set de soluţii tehnologice şi militare pentru a contracara aceste aparate de zbor fără pilot.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat, la preluarea mandatului în primăvară, un plan ambiţios de reînarmare pentru a contracara ameninţarea rusă.

Armata germană începe joi trei zile de manevre militare la Hamburg, important oraş portuar în nordul Germaniei.

Scenariul prevede desfăşurarea de trupe NATO din cauza unei escaladări militare la graniţele statelor baltice, vecine cu Rusia.