Un consorțiu format din University of Ruse “Angel Kanchev”, INCDT COMOTI și ICPE-CA București a finalizat faza de dezvoltare și testare a componentei aeriene din proiectul DREAM (Danube River Environmental Assessment and Monitoring), derulat în cadrul Interreg VI-A Romania-Bulgaria Programme.

Potrivit unei postări pe Facebook a Autorității Naționale pentru Cercetare, proiectul are un buget total de 733.294,60 euro și vizează realizarea unei infrastructuri moderne de monitorizare a mediului în sectorul transfrontalier Ruse/Giurgiu – Silistra/Călărași, zonă considerată printre cele mai sensibile de pe cursul inferior al Dunării.

Două drone specializate și o navă solară

Componenta dezvoltată de INCDT COMOTI, prin Departamentul de Cercetare & Dezvoltare Sisteme de Propulsie pentru UAV-uri și Drone MultiRol, include două vehicule aeriene fără pilot (UAV):

DRADAR , echipat cu sistemul de cartografiere YellowScan Mapper, destinat modelării 3D de înaltă precizie a albiilor și malurilor;

, echipat cu sistemul de cartografiere YellowScan Mapper, destinat modelării 3D de înaltă precizie a albiilor și malurilor; DREYE, o platformă multisenzorială proiectată pentru operare diurnă și nocturnă.

Cele două drone vor funcționa integrat cu o ambarcațiune propulsată solar, concepută ca hub operațional mobil. Nava este dotată cu helipad și sistem automat de alimentare a dronelor, pentru misiuni continue de monitorizare.

DREYE integrează senzori electro-optici și infraroșu (EO/IR) cu zoom optic 45x, sisteme acustice pentru măsurarea poluării fonice în timp real și un modul Sniffer4D Mini pentru detectarea și geolocalizarea unor parametri precum SO₂, O₃, NO₂, CO₂, particule în suspensie PM 1.0, 2.5 și 10, precum și temperatură și umiditate.

Date în timp real pentru intervenții rapide

Potrivit informațiilor publicate de parteneri, arhitectura tehnologică permite colectarea de date în timp real, corelate spațial și temporal, cu scopul de a sprijini intervenții rapide și fundamentarea politicilor publice pe baze științifice. Sistemul este conceput ca alternativă la metodele clasice de monitorizare, considerate fragmentare și cu timpi mari de reacție.

În martie 2026 este programată integrarea completă a dronelor pe platforma navală, etapă care ar urma să transforme prototipul într-un sistem operațional utilizat direct pe fluviu.

Inițiatorii proiectului susțin că infrastructura va permite comunităților riverane și autorităților acces la date detaliate privind calitatea aerului, apei și nivelul de poluare fonică, în vederea adoptării unor măsuri bazate pe date obiective.

Proiectul DREAM este prezentat drept una dintre inițiativele recente de cooperare româno-bulgară în domeniul monitorizării mediului pe Dunăre, cu finanțare europeană și implementare transfrontalieră.