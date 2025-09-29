Drone ucrainene interceptoare vor fi baza pentru un „drone wall” construit de UE pe flancul estic și care va apăra inclusiv România – The Telegraph / UAV-urile vor fi produse în Marea Britanie

„Zidul de drone” pe care Europa intenționează să îl construiască de-a lungul frontierelor estice ale NATO va fi realizat în principal din drone interceptoare proiectate în Ucraina, care urmează să fie produse în serie în Regatul Unit în cadrul inițiativei comune Project OCTOPUS, transmite publicația United24 Media, care citează The Telegraph.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

O mare parte a acestui zid va fi amplasată în România.

Anunțat odată cu semnarea unui acord bilateral de partajare a tehnologiei de apărare în septembrie 2025, Proiectul OCTOPUS vizează producția la scară largă a acestor drone interceptoare în Marea Britanie pentru a contracara ceea ce aliații NATO consideră a fi „incursiuni repetate ale avioanelor și sistemelor fără pilot rusești în spațiul aerian al NATO”.

Obiectivul este de a stabili o apărare aeriană mai amplă, pe mai multe niveluri, pentru a reduce vulnerabilitățile generate de utilizarea tot mai frecventă de către Rusia a sistemelor fără pilot pentru recunoaștere și atacuri.

Eficacitate și eficiență a costurilor

Sistemele sunt extrem de atractive datorită eficacității lor dovedite pe câmpul de luptă și eficienței din punct de vedere al costurilor. Secretarul britanic al apărării, John Healey, a remarcat că dronele „și-au dovedit deja eficacitatea împotriva UAV-urilor de atac Shahed și costă mai puțin de o zecime din sistemele străine comparabile”. Acest avantaj din punct de vedere al costurilor este esențial pentru o apărare integrată și durabilă împotriva atacurilor masive cu drone.

Această inițiativă subliniază rolul esențial al Ucrainei în domeniu. Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a citat experiența de pe linia frontului a Kievului ca fiind „esențială pentru consolidarea apărării europene împotriva incursiunilor UAV rusești”.

Pe lângă proiectul OCTOPUS, Marea Britanie urmărește și alte proiecte comune cu Ucraina, precum proiectul COOKSON, care se concentrează pe dezvoltarea unei drone maritime modulare, rezistente și cu rază lungă de acțiune.

România vrea de asemenea să construiască drone împreună cu Ucraina, finanțate prin intermediul mecanismului european SAFE. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, într-un interviu pentru TechRider, că își dorește acest parteneriat deoarece ucrainenii sunt printre cei mai mari specialiști din lume în domeniu.

Citește și: EXCLUSIV Piedici majore pentru „zidul de drone” pe care UE îl vrea pe flancul estic: Lipsă de standardizare, proceduri diferite în fiecare țară, puține exerciții comune / În România legea e problematică: echivalează UAV-urile militare cu aeronave pilotate