Sistemele de luptă anti-dronă intră într-o nouă etapă, odată cu prezentarea Allag-E, un interceptor aerian electric dezvoltat de compania EDGE din Emiratele Arabe Unite. Conceput pentru a doborî drone, Allag-E este descris de producător ca un „prădător aerian”, capabil să urmărească și să distrugă ținte cu o viteză de până la 200 km/h, asemenea unui vultur care își capturează prada, anunță Interesting Engineering.

Allag-E este, în esență, o dronă de interceptare sol-aer. Aparatul are o anvergură a aripilor de aproximativ 700 mm și o lungime de 900 mm. Sistemul este echipat cu un focos care îi permite să neutralizeze alte drone prin impact sau explozie de proximitate.

Design de nouă generație pentru manevrabilitate sporită

Potrivit unui raport NextGen Defense, EDGE a anunțat recent un nou design pentru Allag-E. Aparatul are o structură integral compozită, cu fuselaj cilindric și aripi delta, completate de winglet-uri la capetele aripilor. Ventilatoarele electrice sunt amplasate simetric, deasupra și dedesubtul secțiunii din spate.

Acest aranjament, susține compania, îmbunătățește manevrabilitatea și eficiența în angajarea țintelor aeriene.

Performanțe și rază de acțiune

Allag-E are o greutate maximă la decolare de aproximativ 8,5 kilograme, ceea ce îl face potrivit pentru operațiuni la joasă altitudine. Viteza maximă de zbor depășește 250 km/h, iar interceptorul poate angaja ținte aflate la distanțe de până la 15 kilometri.

Sistemul este eficient împotriva dronelor care zboară cu viteze de până la 200 km/h, la altitudini ce pot ajunge la 3.000 de metri. Focosul are o rază letală de peste 5 metri și o precizie estimată la 10 metri.

Adaptat războiului modern cu drone

Allag-E a fost conceput pentru a contracara o gamă largă de amenințări, de la drone de recunoaștere până la vehicule aeriene fără pilot utilizate în atacuri. Aparatul transportă un focos de 1,7 kg, dotat cu senzor de proximitate, ceea ce îi permite să distrugă ținte chiar și în cazul unei treceri foarte apropiate.

Apariția acestui sistem reflectă transformările rapide ale războiului modern, în care dronele joacă un rol central. În mai 2024, oficiali militari ucraineni declarau că „dronele ucid mai mulți soldați de ambele părți decât orice alt tip de armament”.

Această realitate a intensificat preocupările legate de apărarea antiaeriană. Recent, Corpul Pușcașilor Marini al SUA a anunțat testarea unui nou sistem portabil anti-dronă și relansarea instruirii extinse în domeniul apărării aeriene pentru trupele terestre.