Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) intenționează să achiziționeze două vehicule autonome de ultimă generație, unul terestru și unul aerian, care să poată interveni în zone cu pericol de radiații sau substanțe toxice, potrivit unui anunț de licitație publicat pe platforma SEAP.

Vehiculul terestru va fi un robot pe roți sau șenile, cunoscut sub denumirea de UGV (Unmanned Ground Vehicle), capabil să se deplaseze prin dărâmături sau în interiorul clădirilor afectate de riscuri chimice, biologice, radiologice sau nucleare (CBRN).

Acesta va fi echipat cu camere și senzori speciali care să permită evaluarea situației fără a pune în pericol viața operatorilor.

Drona aeriană va fi destinată monitorizării aerului și va avea senzori capabili să detecteze particule sau vapori periculoși în zonele suspectate a fi contaminate. Aceasta va completa astfel intervențiile robotului terestru, oferind o imagine de ansamblu și evaluări rapide în teren.

Pentru achiziția celor două vehicule, IGSU este dispus să aloce până la 12,6 milioane de euro, împărțiți astfel: 5,4 milioane pentru drona aeriană și 7,2 milioane pentru robotul terestru.

Pe lângă aceste vehicule, instituția a anunțat că intenționează să achiziționeze și un laborator mobil specializat în detectarea amenințărilor CBRN, estimat la aproximativ 6,2 milioane de euro. Această investiție face parte dintr-un efort mai larg de modernizare a capacităților de intervenție în situații de risc chimic, biologic, radiologic sau nuclear.