Ucraina accelerează introducerea unor drone-interceptoare ieftine, dezvoltate local, pentru a face față atacurilor aeriene tot mai sofisticate ale Rusiei asupra orașelor și infrastructurii energetice. Noile sisteme, care pot costa chiar și 1.000 de dolari bucata, schimbă rapid regulile apărării aeriene într-un conflict dominat de producție de masă și adaptare continuă, anunță The Independent.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În nopțile reci, echipele ucrainene specializate în „vânătoarea de drone” instalează senzori, antene și sisteme de comandă portabile, totul pentru a pregăti de lansare interceptoare precum Sting, o dronă compactă, cu design simplu, capabilă să accelereze rapid și să lovească direct dronele kamikaze inamice. Potrivit comandanților din teren, aceste interceptoare pot contracara noile generații de drone rusești, care zboară mai repede și la altitudini mai mari.

Fiecare dronă doborâtă înseamnă o casă salvată

„Fiecare dronă doborâtă înseamnă o casă salvată, o familie protejată, o centrală electrică care rămâne în funcțiune. Atacurile sunt continue, iar răspunsul nostru trebuie să fie la fel”, spune un ofițer ucrainean, sub protecția anonimatului.

Necesitatea unor soluții ieftine a devenit evidentă pe fondul atacurilor nocturne aproape neîntrerupte. Ucraina a ales să completeze sistemele clasice de apărare aeriană, rachete scumpe și greu de înlocuit, cu un „strat” de drone-interceptoare produse rapid și în număr mare. Modele precum Sting, realizat de startup-ul Wild Hornets, sau Bullet, dezvoltat de compania General Cherry, sunt pilotate de la distanță, cu ajutorul monitoarelor sau al ochelarilor de tip „first-person view”.

Impactul economic este major

Dronele rusești distruse pot costa între 10.000 și 300.000 de dolari, în timp ce interceptoarele ucrainene sunt de ordinul miilor. „Este o asimetrie clară: cu investiții minime, provocăm pierderi semnificative”, afirmă reprezentanți ai industriei de profil.

Rusia continuă să mizeze pe dronele kamikaze Shahed, de origine iraniană, dar i să dezvolte constant variante noi, dotate cu sisteme de bruiaj, camere și motoare mai performante. Cursa tehnologică este permanentă. „Uneori ei sunt înainte, alteori noi găsim soluții care le anulează avantajul”, recunosc dezvoltatorii ucraineni.

Dronele-interceptoare un element esențial al apărării moderne

Analiștii occidentali consideră dronele-interceptoare un element esențial al apărării moderne. „Au devenit atât de importante încât pot fi privite ca un pilon al sistemelor anti-dronă”, spune Federico Borsari, expert în apărare la Center for European Policy Analysis. Totuși, avertizează el, aceste sisteme nu sunt o soluție universală. Eficiența lor depinde de senzori performanți, comandă și control rapide și operatori bine pregătiți.

Privind spre viitor, Ucraina și aliații săi din NATO se așteaptă la o creștere accelerată a producției de drone de ambele părți ale conflictului. Acest context alimentează planurile europene pentru un sistem de apărare aeriană stratificat, cunoscut drept „zidul dronelor”, care ar urma să fie implementat de-a lungul flancului estic al Europei.