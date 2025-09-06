China surprinde comunitatea internațională cu o nouă dezvăluire la parada militară de la Beijing: Type B, drona care poate lovi la viteze supersonice

China a surprins comunitatea internațională la parada militară din 3 septembrie 2025, organizată la Beijing pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de al doilea Război Mondial. Printre numeroasele sisteme aeriene fără pilot prezentate, o dronă de mari dimensiuni, botezată provizoriu Type B, a atras atenția experților prin designul său furtiv și potențialele capabilități de luptă aeriană supersonică, informează ArmyRecognition.

Drona are un design fără ampenaje, cu o aripă în formă de diamant și extremități mobile care înlocuiesc suprafețele de control convenționale. Dimensiunile sale sunt comparabile cu ale avionului de vânătoare J-10, iar specialiștii o descriu drept un „vânător aerian fără pilot”.

Ea este echipată cu un senzor electro-optic similar celor occidentale, antene de comunicații stealth și un motor turbofan din clasa WS-10C, alimentat prin prize supersonice frontale. Toate aceste elemente sugerează că aparatul ar putea atinge viteze supersonice și dispune de o autonomie extinsă.

Capacități de luptă și misiuni variate

Un detaliu-cheie este baia ventrală de armament, care permite transportul intern de muniție fără a compromite caracteristicile stealth. Această configurație indică faptul că Type B ar putea executa misiuni de supremație aeriană, dar și atacuri de precizie sau misiuni de recunoaștere.

Conceptul amintește de drona stealth GJ-11 Sharp Sword, însă sugerează o mutare către sarcini complexe, până acum rezervate avioanelor pilotate.

De la prototip la posibilă operaționalizare

Imagini satelitare din 2021 arătau deja un prototip în teste la Chengdu Aircraft Corporation (CAC), ceea ce confirmă un program în dezvoltare de mai mulți ani.

Numerele de serie observate la parada din Beijing indică o posibilă legătură cu o brigadă PLAAF din sud-vestul Chinei, ceea ce ridică ipoteza că aparatul ar putea fi deja testat operațional.

China vs. SUA: strategii diferite în domeniul dronelor

Lansarea Type B subliniază diferențele doctrinare dintre Beijing și Washington. În timp ce Statele Unite investesc în drone colaborative mai ieftine, gândite să sprijine avioanele pilotate în cadrul programului CCA, China pare să mizeze pe UCAV-uri autonome, capabile de misiuni complexe.

Strategia amintește și de programul rusesc S-70 Okhotnik, prezentat public înainte de a fi maturizat tehnologic.