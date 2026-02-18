Compania aerospațială SpaceX și subsidiara sa de inteligență artificială xAI, ambele controlate de Elon Musk, participă la o competiție discretă organizată de Pentagon pentru dezvoltarea de drone autonome, controlate prin comandă vocală. Informația, dezvăluită de surse familiarizate cu proiectul, marchează o nouă etapă, potențial controversată, în implicarea companiilor lui Musk în domeniul armamentului bazat pe AI.

Competiția, lansată în ianuarie și evaluată la 100 de milioane de dolari, urmărește dezvoltarea unui sistem capabil să transforme comenzile vocale ale operatorilor în instrucțiuni digitale și să coordoneze simultan mai multe drone, care să opereze autonom în aer și pe mare. Implicarea SpaceX și xAI nu fusese raportată anterior, iar cele două companii nu au oferit comentarii oficiale, potrivit Bloomberg.

O nouă frontieră: roiuri autonome capabile să execute misiuni ofensive

Tehnologia dronelor coordonate în „roi” nu este complet nouă, însă provocarea majoră rămâne dezvoltarea unui software suficient de robust pentru a permite operarea simultană și autonomă a mai multor aparate, în medii complexe și dinamice, în urmărirea unei ținte. Potrivit descrierii Pentagonului, proiectul va fi implementat în cinci faze, începând cu dezvoltarea software-ului și culminând cu testări în condiții reale.

Un oficial al apărării a indicat încă din anunțul inițial că sistemele dezvoltate vor avea utilizare ofensivă, și a subliniat că interacțiunea om-mașină „va influența direct letalitatea și eficiența acestor sisteme”. Etapele ulterioare ale competiției includ dezvoltarea unor capacități de „conștientizare și partajare a informațiilor legate de țintă” și, în final, funcționalități de tip „lansare până la neutralizare”.

Inițiativa este coordonată de Defense Innovation Unit (DIU), structură a Departamentului Apărării dedicată colaborării cu startup-uri din Silicon Valley, împreună cu US Special Operations Command, prin intermediul Defense Autonomous Warfare Group (DAWG), un nou grup operațional creat în cadrul celei de-a doua administrații Trump. DAWG continuă parțial inițiativa Replicator lansată în perioada administrației Biden, care viza producerea rapidă a mii de drone autonome de unică folosință.

O schimbare de direcție pentru Elon Musk

Implicarea directă a SpaceX și xAI în dezvoltarea de software pentru arme ofensive reprezintă o schimbare notabilă pentru Musk. SpaceX este deja un contractor militar major, furnizând rachete pentru lansarea celor mai sensibili sateliți ai Pentagonului, alături de companii precum Boeing și Lockheed Martin. Până acum însă, activitatea companiei s-a concentrat în principal pe rachete reutilizabile, comunicații militare și sisteme de informații, nu pe dezvoltarea directă a armamentului autonom.

În trecut, Musk s-a pronunțat împotriva armelor autonome ofensive capabile să selecteze și să atace ținte fără control uman semnificativ. În 2015, el a semnat o scrisoare deschisă a cercetătorilor în AI și robotică care avertiza asupra riscurilor proliferării armelor autonome.

Cu toate acestea, noul proiect al Pentagonului implică echipe mixte de ingineri și manageri din ambele companii ale sale. Fuziunea recent anunțată între SpaceX și xAI, evaluată la 1.25 trilioane de dolari, consolidează integrarea verticală dintre tehnologia spațială și inteligența artificială. În comunicatul privind fuziunea, Musk a vorbit despre crearea „celui mai ambițios motor de inovație integrat vertical de pe (și din afara) Pământului”, combinând AI, rachete, internet spațial și platforme de informații în timp real — fără a menționa explicit dezvoltarea de sisteme de armament.

xAI își consolidează legăturile cu sistemul de apărare

În paralel, xAI a inițiat o campanie de recrutare accelerată de ingineri cu autorizații de securitate „secret” sau „top secret”, pentru colaborări cu agenții federale și contractori ai Departamentului Apărării. Compania a semnat deja contracte cu Pentagonul pentru integrarea chatbotului Grok în sisteme guvernamentale și a obținut anterior un contract de 200 de milioane de dolari pentru integrarea tehnologiei sale în infrastructura militară.

xAI, fondată în 2023, deține startup-ul AI al lui Musk, rețeaua socială X și chatbotul Grok. Compania este însă puternic îndatorată și se confruntă cu concurență acerbă din partea unor rivali bine finanțați. Veniturile sale sunt modeste comparativ cu cele ale SpaceX, iar presiunea de a monetiza tehnologia AI este în creștere.

Îngrijorări privind utilizarea AI generative în sisteme letale

Integrarea chatboturilor și a tehnologiei voice-to-text în platforme de armament a generat îngrijorări inclusiv în interiorul comunității de apărare. Surse apropiate proiectului susțin că este esențial ca AI generativă să fie limitată la traducerea comenzilor și să nu controleze direct comportamentul dronelor.

Modelele lingvistice mari, care stau la baza chatboturilor moderne, sunt cunoscute pentru riscul de „halucinații”, generarea de informații eronate prezentate ca fiind corecte. În acest context, utilizarea lor într-un sistem capabil să execute operațiuni letale ridică întrebări etice și operaționale majore.

În cadrul aceleiași competiții, OpenAI sprijină o ofertă depusă de compania Applied Intuition, însă implicarea sa ar urma să fie limitată la componenta de „mission control”, fără participare la operarea directă a roiului sau la integrarea armamentului.

„Dezlănțuirea” agenților AI pe câmpul de luptă

Noua Strategie de Accelerare AI a Pentagonului vizează „dezlănțuirea” agenților AI pe câmpul de luptă, de la planificarea campaniilor militare până la desemnarea țintelor, inclusiv în operațiuni letale.

Contractele militare au fost, în trecut, subiect de controverse în companiile de tehnologie. În 2018, angajații Google au protestat față de implicarea companiei în Project Maven, un program al Pentagonului care utiliza AI pentru analiza imaginilor captate de drone.