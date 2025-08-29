Analiză: care dronă navală rusă ar fi putut lovi Simferopol și ce contramăsuri există

Forțele rusești au lovit cu succes Simferopol, o navă de recunoaștere a Ucrainei, folosind o dronă navală… un semn îngrijorător că Rusia recuperează treptat decalajul în acest domeniu. Totuși, există modalități de a contracara această nouă amenințare, informează portalul ucrainean DefenseExpress.

Drona folosită ar fi fost copiată după un model ucrainean

Ministerul rus al Apărării a susținut că Simferopol ar fi fost „distrus”, precizând că atacul a fost executat de o dronă navală. Specialiștii indică drept posibilă utilizarea Katranei, o navă de suprafață fără pilot copiată de Rusia după un model ucrainean, care ar fi putut fi modificată pentru a transporta un focos.

Limitările de ghidaj, bazat pe canale radio, fac însă astfel de drone vulnerabile la războiul electronic, iar raza lor de acțiune nu depășește 150–200 km.

Există și ipoteza că atacul a fost controlat de la distanță prin platforme offshore aflate încă sub control rus sau că semnalele de ghidaj au fost retransmise printr-un UAV Orion, care a acționat ca releu. Analizele video sugerează, de asemenea, utilizarea unor terminale Starlink „gri”, echipamente deja observate pe alte drone navale prezentate la expoziții militare.

Atacul putea fi executat cu o dronă experimentală

Simferopol nu este o navă mare, 55 de metri lungime și 10 metri lățime, astfel că chiar și un focos relativ mic poate provoca daune serioase. Experții nu exclud nici posibilitatea ca atacul să fi fost executat cu o dronă experimentală, testată anterior în exerciții militare.

Aceste evoluții demonstrează că Rusia își extinde rapid capacitățile de atac cu drone navale, Moscova având deja în dotare mai multe de zece modele diferite. Majoritatea sunt controlate prin radio, terminale Starlink sau echivalente interne slabe, dar amenințarea devine tot mai reală.

Pentru apărare, Ucraina poate folosi măsuri stratificate, precum baraje flotante, război electronic puternic și sisteme de apărare antiaeriană împotriva UAV-urilor care ghidează dronele către ținte. Alte opțiuni includ drone contramăsură armate sau dispozitive cu rază lungă, care să permită neutralizarea amenințării pe întreaga suprafață a Mării Negre.