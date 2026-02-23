Prezentarea planului Comisiei Europene menit să favorizeze producția „Made in Europe” în sectoare industriale strategice, precum industria auto, a fost amânată pentru 4 martie, a anunțat cabinetul comisarului european Stéphane Séjourné, potrivit Reuters.

Inițial, planul era așteptat în această săptămână, însă dezbaterile aprinse din cadrul Comisiei Europene au făcut necesară o nouă amânare.

Motivul amânării

Aceasta este a treia amânare consecutivă din decembrie 2025. Cabinetul lui Séjourné explică că perioada suplimentară de discuții interne va permite clarificarea și consolidarea propunerii, în special în privința controversatei noțiuni de „preferință europeană”. Aceasta ar presupune ca anumite companii care primesc finanțări publice să fie obligate să producă în Europa.

„Sperăm că această săptămână suplimentară de discuții interne va permite să ne întărim și mai mult propunerea”, a transmis cabinetul comisarului, care deține funcția de vicepreședinte al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială.

Inițiativa a fost impulsionată de un raport publicat în 2024 de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, care avertiza asupra slăbirii competitivității industriei europene în fața Chinei și a efectelor taxelor vamale americane. Executivul UE vrea să susțină companiile europene afectate de concurența internațională și să stimuleze investițiile în tehnologii curate, precum:

Panouri solare

Turbine eoliene

Baterii pentru vehicule electrice

Franța a fost unul dintre susținătorii cei mai puternici ai măsurii, în special pentru a proteja industria sa de baterii pentru mașini electrice, în timp ce alte state, favorabile liberalismului economic, și-au exprimat rezerve.

Dispute între statele membre

Printre punctele de dezbatere se numără perimetrul aplicabil al măsurii „Made in Europe”. Unele țări, în special Germania, cer ca producția realizată în țările cu acorduri de liber-schimb cu UE să fie inclusă, pentru a nu destabiliza lanțurile de aprovizionare și a evita dispute comerciale cu parteneri externi.

De asemenea, mai multe state și-au exprimat îngrijorarea că restricțiile ar putea crește costurile de fabricație pentru companiile europene, într-un context în care principala problemă este concurența cu prețuri scăzute din partea competitorilor străini, în special chinezi.

În răspuns la aceste preocupări, cabinetul lui Séjourné a precizat că măsura va fi aplicată strict:

Doar asupra unei părți limitate a componentelor critice Într-un număr restrâns de sectoare strategice Numai când sunt implicate finanțări publice

Aceasta abordare încearcă să combine stimularea producției locale cu respectarea lanțurilor de aprovizionare și libertății comerciale în interiorul Uniunii Europene.