Căutarea persoanelor dispărute în zone montane izolate este una dintre cele mai dificile misiuni pentru serviciile de salvare. Relieful accidentat, condițiile meteo schimbătoare și lipsa informațiilor clare pot transforma o operațiune într-un efort de durată, care se întinde pe săptămâni sau luni. În ultimii ani, tehnologia a început să joace un rol tot mai important în astfel de misiuni. Un caz relevant este cel al alpinistului italian Nicola Ivaldo, dispărut în Alpii Cottieni, unde inteligența artificială a contribuit decisiv la găsirea trupului său, scrie BBC.

Nicola Ivaldo avea 66 de ani. Era chirurg ortoped și alpinist cu experiență. În septembrie 2024, a plecat singur într-o tură montană. Nu a anunțat familia sau prietenii unde intenționa să urce. În ziua de luni următoare, nu s-a prezentat la muncă. Atunci a fost dat dispărut.

Singurul indiciu concret a fost mașina sa. Aceasta a fost găsită parcată în satul Castello di Pontechianale, în regiunea Piemonte. Zona se află la baza mai multor masive alpine importante. Salvatorii au corelat acest indiciu cu ultimul semnal al telefonului mobil, localizat aproximativ în aceeași regiune.

Pe baza acestor informații, echipele de salvare au presupus că Ivaldo ar fi putut urca pe unul dintre cei doi munți dominanți din zonă: Monviso, cu o altitudine de 3.841 de metri, sau vârful Visolotto, care atinge 3.348 de metri. Ambele sunt cunoscute pentru traseele dificile și pentru numeroasele culoare abrupte care coboară de pe fețele stâncoase.

Problema majoră era suprafața foarte mare de căutat. Munții sunt traversați de sute de kilometri de poteci și rute de alpinism. Există trasee frecventate, dar și zone izolate, rar parcurse. Simone Bobbio, purtător de cuvânt al Serviciului de Salvare Montană și Speologică din Piemonte, a explicat că fiecare față a masivului oferă mai multe variante de ascensiune, ceea ce complică semnificativ operațiunile de căutare.

În ziua dispariției lui Ivaldo, vremea fusese bună. Mulți alpiniști și turiști se aflau pe traseele populare. Nimeni nu a raportat că l-ar fi văzut. Acest lucru a dus la concluzia că alpinistul alesese o rută mai puțin circulată. O astfel de decizie era plauzibilă, având în vedere experiența sa.

Căutările au început imediat. Peste 50 de salvatori au fost mobilizați. Zona a fost parcursă pe jos, iar un elicopter a efectuat mai multe zboruri de recunoaștere. Scopul era identificarea oricărui semn vizibil de la distanță. După aproape o săptămână de eforturi intense, situația s-a schimbat. La finalul lunii septembrie au apărut primele ninsori la altitudine mare. Vizibilitatea a scăzut, iar riscul pentru echipele de salvare a crescut. Operațiunea a fost suspendată.

Odată cu trecerea timpului, șansele de a-l găsi în viață au devenit minime. Căutarea a fost reluată abia în vara anului 2025, când zăpada s-a topit în mare parte din culoarele abrupte și din zonele greu accesibile.

De această dată, salvatorii din Piemonte au decis să folosească și inteligența artificială. Tehnologia nu fusese disponibilă sau pregătită pentru utilizare în timpul primei faze a căutărilor. Între timp, însă, serviciile de salvare montană din Italia începuseră să experimenteze software-uri capabile să analizeze imagini aeriene în mod automat.

Două drone au fost folosite pentru a survola versanții stâncoși ai masivului Monviso. Acestea puteau zbura aproape de pereții de rocă și în interiorul culoarelor abrupte, zone greu accesibile pentru elicoptere. În aproximativ cinci ore de zbor au fost realizate peste 2.600 de fotografii de înaltă rezoluție. Suprafața acoperită a fost de aproximativ 183 de hectare.

Imaginile au fost apoi introduse într-un sistem AI specializat în detectarea anomaliilor vizuale. Software-ul a analizat fiecare fotografie pixel cu pixel. Scopul era identificarea unor elemente care nu se potriveau cu mediul natural. Diferențele de culoare, formă sau textură puteau indica prezența unui obiect artificial sau a unei persoane.

Analiza a durat câteva ore. Programul a semnalat zeci de posibile puncte de interes. Multe dintre ele erau alarme false. Puteau fi bucăți de plastic, stânci cu o culoare neobișnuită sau umbre create de relief. De aceea, rezultatele au fost evaluate împreună cu salvatorii și cu piloții de drone.

Saverio Isola, pilot de dronă și șef al stației de salvare montană din Torino, a explicat că interpretarea rezultatelor necesită experiență umană. „Software-ul poate reacționa la obiecte foarte diferite. Uneori poate chiar să ‘halucineze’. De aceea, selecția finală trebuie făcută ținând cont de traseele posibile și de profilul alpinistului dispărut”, a spus Isola.

Echipele au restrâns lista la trei locații prioritare. Una dintre ele conținea un punct roșu identificat de AI într-o fotografie realizată într-o zonă umbrită. A doua zi, dronele au fost trimise pentru verificări suplimentare.

Obiectul roșu s-a dovedit a fi casca lui Nicola Ivaldo. Trupul său a fost găsit într-un culoar de pe fața nordică a masivului Monviso, la o altitudine de aproximativ 3.150 de metri. Era parțial acoperit de zăpadă. Era îmbrăcat în negru, ceea ce făcea detectarea vizuală mult mai dificilă.

„Cheia a fost casca roșie identificată ca punct de interes de software”, a declarat Simone Bobbio. El a subliniat că programul a reușit să detecteze culoarea chiar dacă obiectul se afla în umbră în momentul fotografierii.

Recuperarea trupului a fost realizată cu ajutorul unui elicopter. Operațiunea s-a desfășurat rapid, după confirmarea exactă a locației.

Cazul lui Nicola Ivaldo nu este singular. În ultimii ani, tehnologii similare au fost folosite și în alte țări europene. În 2021, un software dezvoltat de o companie derivată din Universitatea din Wrocław a ajutat la salvarea unui bărbat de 65 de ani dispărut în munții Beskid Niski, în Polonia. Programul, cunoscut sub numele SARUAV, a analizat 782 de imagini aeriene și a localizat persoana în puțin peste patru ore.

Doi ani mai târziu, același algoritm a fost utilizat pentru a găsi trupul unei persoane dispărute în Alpii austrieci. În Regatul Unit, un software dezvoltat de Lake District Search and Mountain Rescue Association a contribuit la localizarea unui excursionist dispărut în Glen Etive, în Scoția, în 2023.

Specialiștii atrag însă atenția asupra limitărilor acestor tehnologii. Dronele sunt dificil de utilizat în zone împădurite sau în condiții de vizibilitate redusă. Vegetația densă și relieful complex pot genera un număr mare de alarme false. Salvatorii din Croația, una dintre primele țări din UE care au folosit drone în operațiuni montane, au declarat că terenul carstic și vegetația variată pot confuza algoritmii existenți.

Tomasz Niedzielski, expert în geoinformatică la Universitatea din Wrocław, a explicat că sistemele de acest tip trebuie antrenate continuu. „Cele mai potrivite zone sunt terenurile largi și deschise, unde nu există o prezență umană constantă și unde riscul de rezultate fals pozitive este mai redus”, a spus el.

Există și provocări etice. Daniele Giordan, coordonator al grupului GeoHazard Monitoring din cadrul Institutului Italian pentru Protecția Geo-Hidrologică, a atras atenția asupra responsabilității legate de utilizarea imaginilor aeriene. „Odată ce obții astfel de date, trebuie să fii foarte atent la modul în care sunt folosite. Identificarea formelor umane poate ridica probleme legale”, a declarat Giordan.

Acesta colaborează cu echipe de cercetare de la Politecnico di Torino pentru dezvoltarea unui sistem mai avansat. Obiectivul este crearea unui software care să integreze toate datele dintr-o operațiune de căutare și să ofere localizări geo-referențiate cât mai precise. În viitor, o parte din aceste analize ar putea fi realizate direct la bordul dronelor, în timp real.

Pentru serviciile de salvare, cazul Ivaldo este o demonstrație clară a potențialului inteligenței artificiale. Deși tehnologia nu poate înlocui experiența umană, ea poate reduce semnificativ timpul de căutare și poate orienta resursele către zonele cu cea mai mare probabilitate de succes. În situații în care fiecare oră contează, acest lucru poate face diferența.