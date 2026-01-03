Astronomii au identificat o structură necunoscută până acum, extrem de compactă, în centura Kuiper, care pune sub semnul întrebării modelele actuale de formare a Sistemului Solar, scrie IDR, citat de Mediafax.

Descoperirea sugerează că anumite regiuni din exteriorul sistemului nostru planetar ar putea fi mult mai ordonate decât se credea anterior.

O echipă de cercetare condusă de Amir Siraj, doctorand în astrofizică la Universitatea Princeton, a analizat date orbitale precise pentru peste 1.600 de obiecte din centura Kuiper.

Folosind tehnici avansate de analiză a datelor, oamenii de știință au identificat un grup compact de corpuri înghețate, situat în apropierea așa-numitului „nucleu” deja cunoscut al centurii Kuiper.

Acest nou grup, denumit informal „nucleul interior”, pare mai dens și mai bine organizat decât se anticipa.

Centura Kuiper se află dincolo de orbita lui Neptun și conține relicve înghețate din primele etape ale formării Sistemului Solar.

Nucleul său original, descoperit în 2011, era considerat unic datorită orbitelor sale stabile, cu înclinație redusă.

Noile rezultate indică existența unui al doilea grup, cu orbite la fel de circulare și puțin înclinate, care au rămas surprinzător de puțin perturbate.

Cercetătorii au aplicat un algoritm de grupare bazat pe densitate și au recalculat traiectoriile orbitale folosind coordonate de centru de greutate, raportate la centrul de masă al Sistemului Solar.

Această metodă a eliminat distorsiunile cauzate de mișcarea planetelor, permițând evidențierea unor structuri subtile. Chiar și după corectarea erorilor observaționale, nucleul interior a rămas clar conturat.

Existența unei structuri atât de ordonate este dificil de explicat prin modelele actuale privind migrația spre exterior a lui Neptun.

Conform acestor teorii, deplasarea planetei ar fi trebuit să împrăștie obiectele din apropiere, distrugând grupările orbitale compacte.

În schimb, nucleul interior pare să fi rămas aproape neatins.

O posibilă explicație este capturarea gravitațională sau existența unor rezonanțe orbitale care au protejat aceste corpuri.

O rezonanță specifică, cunoscută sub numele de rezonanța de mișcare medie 7:4 cu Neptun, ar putea explica spațiul dintre nucleul original și nucleul interior.

Totuși, mecanismul exact rămâne neclar.

Obiectele clasice reci din centura Kuiper sunt considerate relicve aproape intacte ale formării planetare.

Stabilitatea lor oferă indicii rare despre condițiile existente înainte de migrațiile planetare majore.

Noua descoperire susține ideea că unele regiuni din Sistemul Solar exterior au păstrat o ordine primordială.

Odată cu viitoarele observații realizate de Observatorul Vera C. Rubin, care vor extinde considerabil volumul de date disponibile, astronomii speră să stabilească dacă nucleul interior reprezintă o populație distinctă sau face parte dintr-o structură mai amplă și continuă.