Netflix propune un abonament comun cu HBO Max în scenariul preluării Warner Bros

Netflix a sugerat, în discuțiile purtate cu Warner Bros., posibilitatea introducerii unui abonament combinat cu HBO Max în cazul unei eventuale achiziții a studiourilor și platformei de streaming, potrivit unor surse citate de Reuters.

Propunerea ar urma să ofere utilizatorilor acces la ambele servicii la un preț redus, o formulă prezentată drept avantajoasă pentru consumatori.

Sursele apropiate negocierilor afirmă că Netflix a folosit argumentul unui pachet comun pentru a atenua posibilele obiecții ale autorităților de reglementare, care analizează cu atenție impactul fuziunilor dintre marile servicii de streaming. Integrarea a două platforme de top din SUA ar putea ridica întrebări privind diminuarea opțiunilor pentru utilizatori sau creșterea prețurilor.

O eventuală preluare ar oferi Netflix acces la întreg catalogul HBO, la arhiva Warner Bros și la principalele francize DC Comics, consolidând semnificativ portofoliul de conținut. Deși platforma are cel mai mare număr de abonați la nivel global, analiștii remarcă faptul că Netflix deține mai puține proprietăți intelectuale majore comparativ cu rivalii săi, ceea ce limitează oportunitățile de monetizare în domenii precum jocuri, parcuri tematice sau produse derivare.

În același timp, oficialii consideră că o astfel de tranzacție nu ar modifica major cota de piață a Netflix, deoarece mulți dintre abonații HBO Max folosesc deja serviciile companiei. Totuși, pe lângă analiza autorităților antitrust, Netflix se confruntă și cu presiuni politice, variind de la critici privind anumite producții până la îngrijorări exprimate de legislatori republicani privind influența asupra pieței de conținut.

Warner Bros examinează în prezent opțiunile privind vânzarea totală sau parțială a activelor sale – de la studiourile de film și televiziune până la HBO, CNN și platforma HBO Max. Reuters a relatat anterior că Netflix analizează activ o ofertă care ar putea remodela industria streamingului. Printre potențialii cumpărători se află și Paramount, interesat să folosească resursele Warner Bros pentru întărirea propriului serviciu de streaming. O integrare cu HBO Max ar crea un jucător cu un portofoliu extins, capabil să concureze cu Netflix și Disney+ pe piața americană.