O companie românească, amendată cu 15.000 de euro pentru încălcarea legislației GDPR / Client nemulțumit de modul în care i-a fost gestionată cererea de acces la datele personale

Compania Crowd Entertainment Limited, care operează o suită de site-uri de jocuri de noroc, a fost amendată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu 15.000 de euro. Potrivit unui comunicat al autorității, amenda vine ca urmare a încălcării legislației GDPR.

ANSPDCP a declarat că investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri formulată de o persoană „nemulțumită de modalitatea prin care i-a fost gestionată cererea sa de acces la datele personale”.

Autoritatea a constatat că operatorul nu a prezentat dovezi din care să reiasă că a comunicat, în scris și în termenul legal, un răspuns complet și corespunzător la cererea petentului prin care solicita acces la datele sale personale aferente conturilor de jucător înregistrate pe platformele deținute de operator, inclusiv la informațiile referitoare la cererile sale de autoexcludere.

În același timp, s-au dispus față de operator și două măsuri corective. Compania trebuie transmită un răspuns complet persoanei care a realizat cererea, comunicând toate informațiile necesare. De asemenea, operatorul trebuie să asigure conformitatea cu GDPR prin măsuri tehnice și organizatorice, incluzând instruirea personalului, pentru a analiza corect și a răspunde adecvat la cererile de exercitare a drepturilor, în termenele legale.