Tensiunile din cursa globală pentru supremația în inteligența artificială cresc vizibil. OpenAI le-a transmis legislatorilor americani că startup-ul chinez DeepSeek ar fi încercat să copieze, indirect, performanțele modelelor dezvoltate în Statele Unite și să le folosească pentru propriul antrenament.

Compania condusă de Sam Altman susține că DeepSeek ar desfășura „eforturi continue de a beneficia gratuit de capabilitățile dezvoltate de OpenAI și alte laboratoare americane de frontieră”. Este o acuzație serioasă și vine într-un moment sensibil pentru industria AI.

Metode de ocolire a restricțiilor

Potrivit OpenAI, ar fi fost identificate conturi asociate unor angajați DeepSeek care ar fi dezvoltat metode pentru a ocoli restricțiile de acces la modele.

Ar fi fost utilizate routere terțe mascate și alte tehnici menite să ascundă sursa reală a accesului. În același timp, compania afirmă că angajații ar fi scris cod pentru a accesa modele americane și pentru a obține rezultate „în mod programatic”, ulterior folosite la antrenarea propriilor sisteme.

Este vorba despre așa-numita „distilare”. Tehnica presupune ca un model mai vechi și mai puternic să evalueze răspunsurile unui model nou, transferându-i astfel din „învățăturile” sale. O metodă utilizată în industrie, de altfel. Însă aici, sugerează OpenAI, ar fi fost folosită pentru a reproduce rezultatele obținute de modelele americane.

Informația apare într-un memorandum consultat de Reuters, document transmis Comisiei Speciale a Camerei Reprezentanților privind competiția strategică dintre SUA și Partidul Comunist Chinez.

Temeri la Washington

Nu este clar deocamdată dacă autoritățile americane vor deschide o investigație formală. DeepSeek și compania sa mamă, High-Flyer, nu au răspuns solicitărilor agenției pentru comentarii.

Contextul este însă mai larg.

Startup-ul din Hangzhou a surprins piețele la începutul anului trecut, când a lansat modele AI care au rivalizat cu unele dintre cele mai performante produse americane. Mișcarea a alimentat temeri la Washington că Beijingul ar putea recupera rapid diferența tehnologică, în pofida restricțiilor impuse de SUA.

De altfel, executivi din Silicon Valley au lăudat anterior modelele DeepSeek-V3 și DeepSeek-R1, disponibile la nivel global.

În memorandum, OpenAI mai afirmă că unele modele lingvistice chineze „fac compromisuri” în ceea ce privește siguranța în procesul de antrenare și lansare.

Compania precizează că elimină proactiv utilizatorii care par să încerce să distileze modelele sale pentru a dezvolta produse concurente. Disputa apare într-un moment în care relațiile tehnologice dintre SUA și China sunt deja tensionate.