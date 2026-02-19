Gigantul aerospațial european Airbus a raportat pentru 2025 un profit net record de 5,2 miliarde de euro, în creștere cu 23% față de anul anterior, pe fondul cererii puternice pentru aeronave comerciale și al performanțelor solide din sectorul apărării, potrivit rezultatelor financiare anuale publicate joi, citate de Bloomberg.

Compania estimează pentru 2026 un nou record operațional: livrarea a 870 de avioane comerciale, depășind nivelul maxim anterior de 863 de aeronave stabilit în 2019, înainte ca pandemia de Covid-19 să perturbe industria aeronautică și lanțurile globale de aprovizionare.

Directorul general Guillaume Faury a descris 2025 drept „un an crucial”, marcat de o cerere foarte ridicată pentru produsele și serviciile grupului, rezultate financiare fără precedent și progrese strategice importante în toate diviziile.

Veniturile totale au urcat la 73,4 miliarde de euro, cu 6% peste nivelul din 2024, în timp ce divizia de apărare a înregistrat o creștere de 15%, până la 14,2 miliarde de euro. Oficialii companiei au subliniat însă că aceste performanțe au fost obținute într-un context operațional „complex și volatil”.

În 2025, Airbus a livrat 793 de aeronave comerciale — cu 4% mai mult decât în anul precedent, dar încă sub recordul din 2019. La sfârșitul lui 2025, grupul a revizuit în scădere ținta de livrări, după apariția unor probleme de calitate la panourile de fuselaj pentru familia A320. Estimarea inițială de 820 de aeronave a fost redusă la aproximativ 790.

Compania se confruntă în continuare cu dificultăți în lanțul de aprovizionare, inclusiv cu lipsa motoarelor produse de Pratt & Whitney, ceea ce limitează ritmul de creștere a producției, în ciuda cererii globale ridicate.

Rezultatele Airbus rămân superioare celor ale principalului competitor, Boeing, deși diferența dintre cei doi producători s-a redus. Compania americană a revenit pe profit în 2025 după șapte ani dificili, marcați de crizele provocate de accidentele modelului 737 MAX și de o grevă majoră în 2024. De asemenea, Boeing a înregistrat un volum mai mare de comenzi, susținut de politici industriale agresive promovate în SUA în timpul administrației Donald Trump.

Airbus rămâne unul dintre liderii globali în domeniul aeronauticii, spațiului și serviciilor conexe, producând atât avioane comerciale de pasageri — de la modele regionale până la aeronave wide-body — cât și elicoptere, avioane militare, de transport sau realimentare în aer.

Grupul are o prezență industrială importantă și în România, prin companiile Airbus Helicopters România și Premium Aerotec din Brașov, precum și prin divizia Airbus Defence and Space din București.