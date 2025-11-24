Săptămâna trecută, Google a anunțat că funcția sa Quick Share de pe va funcționa acum cu cea AirDrop a Apple, ceea ce înseamnă că utilizatorii de Android și iPhone vor putea partaja rapid și ușor fișiere între ei. În prezent, acest lucru funcționează doar cu dispozitivele din seria Google Pixel 10, dar aflăm acum despre alte telefoane Android care ar putea suporta această funcție în curând, potrivit TechRadar.

Telefoanele cu Snapdragon vor fi compatibile cu AirDrop

Contul Snapdragon de pe rețeaua de socializare X a postat mesajul „abia așteptăm ca oamenii să utilizeze această funcție odată ce va fi activată pe Snapdragon în viitorul apropiat”. Deși nu se menționează niciun telefon specific, un număr mare de telefoane Android au chipset-uri Snapdragon, ceea ce ar putea însemna că multe sau chiar majoritatea dintre ele vor suporta în curând această funcție.

Can't wait for people to use this once enabled on Snapdragon in the near future. https://t.co/IUvT23p5pq — Snapdragon (@Snapdragon) November 21, 2025

Astfel, utilizatorii de modele de top Samsung, ca Galaxy S25 Ultra și Galaxy Z Fold7, vor putea transfera rapid fișiere către dispozitive Apple, precum iPhone 17 Pro.

Și Nothing lucrează la integrarea acestei funcții

CEO-ul Nothing, Carl Pei, a postat tot pe X că producătorul lucrează la integrarea acestei funcții și pe dispozitivele sale. Totuși, acest lucru înseamnă că putem fi aproape siguri că Nothing Phone 3 va beneficia de această funcție, deoarece acesta este telefonul flagship al Nothing.

AirDrop is now compatible with Android! This is the kind of progress we need to see.



We’re already exploring how to bring this to Nothing phones as soon as we can. pic.twitter.com/dg9llVPA2I — Carl Pei (@getpeid) November 20, 2025

Niciuna dintre aceste companii nu a fost foarte specifică cu privire la momentul în care am putea începe să vedem această funcție pe mai multe telefoane, dar se pare că își propun să o facă mai devreme decât mai târziu, ceea ce este o veste bună.

Totuși, rămâne întrebarea dacă Apple va permite continuarea acestei funcții sau dacă compania va decide să blocheze AirDrop pe Android, deoarece din comunicatul de presă al Google în care se anunță această funcție, se pare că Apple nu a fost implicată în acest proiect.