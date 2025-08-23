Rusia reactivează tehnologia Războiului Rece pentru a monitoriza comunicațiile NATO

Un complex masiv de antene este în construcție în regiunea Kaliningrad, exclava rusă aflată între Polonia și Lituania. Descoperirea, documentată inițial de analiști open-source de la Tochnyi.info, a stârnit îngrijorări majore în rândul experților militari, care avertizează că noua instalație ar putea deveni un instrument-cheie de supraveghere și război electronic împotriva NATO, anunță ArmyRecognition.

Imaginile prin satelit arată o structură circulară uriașă, cu inele concentrice, drumuri radiale și un perimetru fortificat, semn că ar putea fi vorba de un Circularly Disposed Antenna Array (CDAA). Acest tip de sistem, dezvoltat încă din perioada Războiului Rece, permite interceptarea și localizarea radiosemnalelor pe distanțe de mii de kilometri. Analizele sugerează că proiectul, început în 2023, a evoluat rapid și se apropie de finalizare, cu excavații pregătite pentru sute de antene.

Interceptarea NATO și legătura cu submarinele ruse

Potrivit specialiștilor, complexul din Kaliningrad ar putea intercepta comunicațiile electronice ale NATO din Europa de Est și, în același timp, menține legătura cu submarinele ruse aflate în imersiune în Marea Baltică și Atlanticul de Nord. Cu un diametru estimat între câteva sute și 1.600 de metri, structura depășește multe dintre exemplele cunoscute, inclusiv cele încă active în Germania și Japonia.

Kaliningrad, avanpostul electronic al Rusiei

Regiunea Kaliningrad este deja unul dintre cele mai militarizate puncte de pe harta Rusiei, găzduind sisteme antiaeriene S-400, rachete balistice Iskander și unități ale Flotei Baltice. Adăugarea unei instalații de tip CDAA întărește poziția de supraveghere a Moscovei chiar la granița NATO și se înscrie în doctrina rusă a „războiului hibrid”, care pune accent pe informație și control electronic.

Semnalul unei confruntări viitoare

Amploarea proiectului și resursele investite sugerează că instalația nu are doar un rol defensiv. Ea ar putea fi folosită ca instrument de perturbare a comunicațiilor NATO într-un scenariu de escaladare militară, consolidând poziția Rusiei în competiția pentru dominație informațională pe flancul estic al Europei.