Unde a ajuns chirurgia oftalmologică pentru corecția dioptriilor și care sunt tehnologiile utilizate

„În ziua de azi, e complet nejustificată teama pacienților de operațiile pe ochi”, spune Teodor Holhoș, unul dintre cei mai cunoscuți și mai titrați chirurgi oftalmologi din România, fondator al Clinicilor Dr. Holhoș, cea mai mare rețea de oftalmologie din țară ca număr de pacienți și cifră de afaceri. De curând, medicul a primit acreditarea „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery” din partea Surgical Review Corporation (SRC), una dintre cele mai prestigioase organizații internaționale dedicate evaluării și certificării excelenței în domeniul medical. Distincția i-a fost acordată dr. Holhoș ca recunoaștere a meritelor sale în realizarea de intervenții chirurgicale minim invazive precum SMILE Pro, cea mai avansată procedură chirurgicală din domeniul corecției cu laser a dioptriilor. Dr. Teodor Holhoș a fost primul oftalmolog din Transilvania și printre primii din țară care a realizat la noi această intervenție de ultimă oră.

Laserele medicale au revoluționat oftalmologia

Astăzi, cineva care vrea să renunțe definitiv la ochelari are la dispoziție nu doar una, ci mai multe soluții: de la alternative de substituție, cum sunt lentilele de contact, la operații care elimină complet nevoia de a purta ochelari: intervenții adaptate fiecărui pacient, în funcție nu doar de profilul general al acestuia (vârstă, sex, posibile comorbidități etc.), ci și de caracteristicile individuale ale fiecărui ochi în parte: dioptrii, curbura și grosimea corneei.

„Platformele chirurgicale care folosesc laserele au schimbat din temelii, pur și simplu, modul în care tratăm viciile de refracție ale ochiului ca miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatismul sau formele compuse ale acestora, precum astigmatismul miopic”, spune dr. Holhoș. „De asemenea, au lărgit accesul pacienților la îngrijiri medicale de top. În clinicile noastre, facem acum în mod curent aceleași operații de eliminare a dioptriilor care se fac și în țări ca Marea Britanie, Germania sau Franța, astfel că pacienții români au acces la aceleași standarde de îngrijire ca și cei din Occident. Aceste operații elimină definitiv nevoia de a purta ochelari, pe termen lung, foarte rapid, complet nedureros, cu riscuri minime și rezultate excelente.”

Ceea ce a transformat radical evoluția chirurgiei oftalmologice a fost dezvoltarea unor lasere medicale specializate. „Când se gândesc la lasere, oamenii își imaginează de obicei ceva ca în Războiul Stelelor – o rază foarte intensă, care taie sau arde orice”, spune dr. Holhoș. „În realitate, laserele pe care le folosim în oftalmologie sunt destul de diferite. În primul rând, sunt lasere de mică putere, cu aplicații foarte specializate. Dispersia termică este foarte mică, practic neglijabilă, astfel că aceste lasere acționează doar în punctul focal, fără să afecteze țesutul înconjurător. Este un mare progres faptul că s-a reușit realizarea unor lasere care nu ard țesutul. Altfel ar fi fost imposibil să facem operațiile pe care le facem azi pe cornee sau pe retină.”

Ce este un laser excimer

În chirurgia oftalmologică sunt folosite mai multe tipuri de lasere. De exemplu, laserul excimer, un laser în spectrul UV, folosit la ablația suprafețelor în operațiile de tip PRK. Acestea sunt intervenții în care chirurgul modelează foarte precis curbura corneei pentru a corecta eroarea de refracție, astfel ca ochiul să focalizeze corect pe retină. „Modelarea se face prin ablație, adică eliminarea strat cu strat a țesutului corneean”, spune dr. Holhoș. „Mai tehnic vorbind, laserul excimer nu vaporizează țesutul prin ardere, ci rupe legăturile moleculare din colagen și proteinele corneei, astfel că în punctul focal țesutul se transformă în vapori fără a transfera căldură în țesutul adiacent. Asta e foarte important pentru că nu produce necroză termică, marginile ablației sunt netede și precizia este la nivel de microni, adică putem să facem corecții foarte fine.”

…și ce este un femtolaser

Alt tip de laser larg utilizat este femtolaserul, un laser în spectrul infraroșului, cu energie extrem de joasă. „Este instrumentul cel mai apropiat de ideea noastră obișnuită de «bisturiu laser»”, spune dr. Teodor Holhoș. „De fapt pentru asta a și fost construit. Este folosit în operația SMILE Pro, cea mai avansată intervenție pentru corecția dioptriilor care se face în acest moment la nivel mondial. Procedura constă în excizia unui disc biconcav sau biconvex în adâncimea corneei, numit lenticulă intrastromală, care este apoi extrasă printr-o incizie foarte mică, corectând curbura corneei.

Laserul focalizează în adâncimea țesutului, fără să afecteze deloc suprafața, ceea ce înseamnă un avantaj major pentru pacient: o corecție rapidă și foarte precisă a dioptriei și o perioadă de recuperare foarte scurtă.”

Femtolaserul, numit astfel pentru frecvența extrem de mare de „clipire” (cu care aplică impulsurile), a fost special conceput pentru a realiza tăieri extrem de fine și de precise. Dacă excimerul are o dimensiune a spotului în punctul focal de 0,5 până la sub 1 mm, femtolaserele au un spot de 1-3 microni și o frecvență a impulsurilor de circa 2 MHz (adică două milioane pe secundă). Combinația dintre impulsurile ultra-rapide, dimensiunea extrem de mică a spotului și energia foarte joasă face ca femtolaserele să poată realiza tăieturi extrem de fine și de netede, precum cele două fețe ale lenticulei.

Mecanismul de acțiune a femtolaserului este însă diferit de cel al laserului excimer: în punctul focal, energia laserului ionizează foarte rapid moleculele, formând o microplasmă care se extinde rapid. Expansiunea plasmei determină apariția unor micro-bule de cavitație, care induc separația lamelară a țesutului. Practic, țesutul este „rupt” la nivel microscopic. Densitatea foarte mare a acestor microrupturi face ca, macroscopic, acestea să apară extrem de netede, un aspect foarte important în chirurgia corneei, unde este critic ca aceasta să își păstreze intactă transparența.

Software-ul, o altă componentă esențială

„Sunt multe de spus despre această tehnologie extraordinară cu care lucrăm în oftalmologie”, explică dr. Holhoș. „De exemplu, sursa laserului nu se mișcă în timpul operației. Fasciculul este dirijat foarte precis de sisteme electro-optice cu oglinzi ușoare de mare viteză, numite scanere galvanometrice, orientate cu ajutorul unor senzori de poziție. Femtolaserul are în plus un modul de scanare 3D, pentru că operează în adâncime, nu doar pe suprafața corneei. Iar aparatul cel mai avansat pe care îl avem, ZEISS VisuMax 800, cu care facem operațiile SMILE Pro, vine cu o mulțime de funcții noi: pat ajustabil 3D pentru pacient, care ne permite să operăm, de exemplu, și pacienți anxioși sau cu dizabilități, dar și un software foarte avansat, cu funcții de asistență pentru chirurg – centrare la pupilă, eye tracking, compensare automată pentru reflexul de ciclotorsiune (o rotație reflexă a ochiului care apare spontan atunci când ne întindem la orizontală) și așa mai departe.”

În orice caz, crede dr. Teodor Holhoș, publicul a început să înțeleagă ce beneficii extraordinare pot aduce operațiile cu laser pentru corecția dioptriilor. Iar tehnologia evoluează rapid, în serviciul pacienților. „Suntem foarte, foarte departe de operațiile care se făceau acum 20-30 de ani, când chirurgul închidea incizia cu cusături în cornee.”