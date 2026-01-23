Universitatea din București lansează o platformă online pentru promovarea cercetării și a dialogului cu societatea

Universitatea din București (UB) a anunțat, vineri, lansarea platformei descopeRO.unibuc.ro, un proiect digital care își propune să facă mai vizibilă activitatea de cercetare a universității și să prezinte contribuțiile cercetătorilor români într-un format accesibil publicului larg.

Potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro, inițiativa urmărește să evidențieze rolul cercetării academice în înțelegerea problemelor esențiale care influențează viața și calitatea vieții în România, potrivit unui comunicat transmis de instituție și citat de Agerpres.

Noua platformă funcționează ca un instrument de comunicare a științei orientat către public, reunind proiecte de cercetare, publicații și rezultate științifice relevante dezvoltate în cadrul Universității din București. Prin centralizarea acestor informații, descopeRO.unibuc.ro facilitează diseminarea cunoștințelor și încurajează dialogul dintre mediul academic, factorii de decizie, societatea civilă și mediul privat.

Platforma se adresează atât comunității universitare, cât și reprezentanților autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale și sectorului privat interesați să utilizeze rezultatele cercetării în elaborarea politicilor publice sau în aplicarea acestora în practică.

Potrivit prorectorului UB pentru Cercetare, Carmen Chifiriuc, lansarea platformei are ca obiectiv principal crearea unei legături directe între cercetare și societate. „Platforma pune în lumină contribuțiile cercetătorilor Universității din București la înțelegerea provocărilor contemporane și la formularea de soluții bazate pe dovezi pentru probleme relevante pentru România”, a declarat aceasta. Ea a precizat că proiectul completează „Harta Cercetătorilor UB”, inițiativă care oferă o perspectivă structurală asupra comunității de cercetare a universității, în timp ce descopeRO.unibuc.ro se concentrează asupra conținutului și impactului cercetării.

Platforma face parte dintr-un demers mai amplu al Universității din București de valorificare a rezultatelor științifice și de apropiere a acestora de public, alături de inițiative incluse în Programul UB de Comunicare a Științei. Printre proiectele deja dezvoltate se numără „Conferințele UB – Știința pe înțelesul tuturor”, „Discuții cu SKEPSIS”, „Doza UB de știință”, „microSCOP: cercetător UB la microfon”, precum și „Harta Cercetătorilor UB”, disponibilă online.

Platforma descopeRO.unibuc.ro a fost realizată de Direcția Comunicare și Relații Publice a Universității din București, în colaborare cu Institutul de Cercetare al instituției.