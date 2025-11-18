Jucăriile de pluș Labubu ar putea ajunge pe marile ecrane. Sony Pictures a achiziționat drepturile de ecranizare ale jucăriei de pluș care a făcut senzație și se află în faza incipientă de dezvoltare a unui lungmetraj care, dacă va avea succes, ar putea sta la baza unei noi francize, relatează The Guardian.

Acordul, dezvăluit pentru prima dată de Hollywood Reporter, a fost semnat săptămâna aceasta între producătorii chinezi de jucării și Sony Pictures, a cărei divizie de animație se bucură de succesul global al filmului KPop Demon Hunters. Niciun producător sau regizor nu este încă asociat proiectului și nu este încă clar dacă filmul va fi live-action sau de animație.

Jucăriile, proiectate de artistul european Kasing Lung și vândute inițial ca parte a unei linii de figurine cu monștri de către compania How2 Work, au devenit populare pentru prima dată în Asia de Sud-Est în 2019, după ce au fost comercializate de retailerul chinez Pop Mart. Popularitatea păpușilor, care, potrivit lui Lung, au fost inspirate de basmele nordice după ce s-a mutat din Hong Kong în Olanda în copilărie, a fost alimentată de postările de pe rețelele sociale cu unboxing-uri live care prezintă colecții rare, precum și de adoptarea lor de către vedete proeminente.

Cântăreața Lisa, membră a trupei KPop Blackpink, a dus frenezia la un alt nivel prin atașarea păpușilor la gențile sale, în timp ce vedete precum Rihanna și Emma Roberts au contribuit la promovarea brandului Labubu ca noi accesorii „de lux”.

Noile ediții se vând acum pe Pop Mart în câteva minute; numai în ultimul an, profiturile Pop Mart au crescut cu 350%, potrivit rapoartelor. Iar versiunile în ediție limitată ale păpușilor au ajuns la prețuri de șase cifre la licitație, pe o piață secundară supraîncălzită.

Personajele potențiale pentru un lungmetraj includ Labubu, păpușa monstru principală a liniei, precum și colegul lider Zimomo, companionul Mokoko și iubitul Tycoco, printre alții.

Un film Labubu ar fi cea mai recentă evoluție în lanțul inversat de comercializare al Hollywoodului – în timp ce odinioară filmele inspirau jucăriile, acum jucăriile inspiră filmele. Succesul la box-office al filmului Barbie, care a încasat peste 1 miliard de dolari la nivel mondial în 2023, a lansat un val de idei de proprietate intelectuală legate de jucării la Hollywood; la un moment dat, producătorul Barbie, Mattel, a fost raportat că are prezentări pentru 45 dintre produsele sale, inclusiv Hot Wheels, He-Man și Polly Pocket.

Chiar săptămâna aceasta, Sony și Mattel au anunțat că au încheiat un parteneriat pentru un film bazat pe jocul View Master.