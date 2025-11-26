James Cameron, arhitectul uneia dintre cele mai profitabile francize din istoria cinematografiei, lasă pentru prima dată să se întrevadă posibilitatea ca Avatar: Fire and Ash să fie ultimul capitol al epopeii din Pandora, anunță MovieWeb.

Deși studiourile au anunțat continuări până la Avatar 5, a cărui lansare ar trebui să aibă loc în 2031, iar Cameron susținea că are idei chiar pentru încă două continuări, cineastul recunoaște acum că planurile se pot opri brusc dacă al treilea film nu livrează rezultatele financiare așteptate.

Standardele sunt amețitoare

Regizorul a vorbit deschis despre provocările uriașe pe care le implică o serie atât de ambițioasă. „Nu am nicio îndoială că acest film va face bani. Întrebarea este: va face suficienți bani încât să justifice să o luăm de la capăt?”, a spus Cameron.

Standardele sunt, într-adevăr, amețitoare. Primul Avatar a acumulat 2,9 miliarde de dolari la box office și a devenit filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Continuarea din 2022, The Way of Water, a strâns la rândul ei 2,3 miliarde. În acest context, Fire and Ash ar trebui să aibă un eșec major pentru ca franciza să fie abandonată, dar Cameron nu exclude scenariul.

Cineastul declară că ar fi pregătit să se desprindă de proiect

Cineastul spune că ar fi pregătit să se desprindă de proiect, chiar dacă a petrecut trei decenii alături de această lume. „Sunt în Avatar de 20 de ani, de fapt de 30, pentru că l-am scris în 1995”, a explicat el, rememorând parcursul neobișnuit al ideii originale. După ce scenariul a fost inițial respins, proiectul a fost reluat abia în 2005, moment din care Cameron s-a dedicat complet creării universului din Pandora.

Poate continua Avatar fără creatorul său?

Comparat adesea cu Star Wars în privința impactului cultural, Avatar ridică inevitabil întrebarea dacă franciza ar putea supraviețui fără James Cameron. Răspunsul regizorului este prudent. El nu exclude o implicare redusă, dar nici nu își imaginează un viitor al seriei fără a o supraveghea îndeaproape. „Nu cred că va exista vreodată o versiune în care să apară un film Avatar pe care eu să nu-l produc îndeaproape”, a afirmat el.

Cameron promite însă că Fire and Ash va oferi un final mult mai complet decât Way of Water, care lăsase câteva fire narrative deschise. Și, în cazul în care studiourile decid să oprească producția filmelor, regizorul are deja o soluție pentru fani: „Există un singur fir narativ lăsat deschis, iar dacă aici se încheie povestea în cinema, voi scrie o carte. Voi răspunde la toate întrebările”.