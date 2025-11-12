Netflix deschide miercuri primele sale parcuri tematice în SUA

Pirat într-un joc imersiv inspirat de manga ”One Piece” sau participant la un carnaval organizat de Wednesday Addams, asta propune Netflix în primele sale parcuri tematice deschise în Statele Unite, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pentru primul său ”Netflix House” (Maison Netflix), care se deschide miercuri, gigantul american de streaming a ales unul dintre cele mai mari centre comerciale din ţară, situat în King of Prussia, o suburbie a oraşului Philadelphia (est). Următoarele vor fi deschise la Dallas (Texas) pe 11 decembrie şi în Las Vegas (Nevada) în anul 2027.

Intrarea în spaţiul cu o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi, decorat în spiritul celor mai celebre producţii ale platformei (”Bridgerton”, ”Stranger Things”, ”Squid Game”, ”KPop Demon Hunters”) este gratuită.

Activităţile, care includ mini-golf, cinema, restaurant şi un magazin de suveniruri, sunt contra-cost.

În ultimii ani, Netflix a propus acest tip de experienţă pentru o durată limitată (au fost organizate până acum circa 40 de activităţi în 350 de oraşe).

Dar întrucât e dificilă găsirea unor spaţii suficient de mari pentru a le găzdui, ”a devenit evident că am avea mai multă flexibilitate dacă am dispune de un amplasament permanent”, a precizat directoarea de marketing a companiei, Marian Lee, cu prilejul unei mese rotunde cu presa organizată luni.

Gigantul de streaming a optat pentru centre comerciale în suburbiile oraşelor Philadelphie şi Dallas, unde activităţile propuse se vor schimba regulat, pentru a deveni astfel ”o destinaţie cotidiană” pentru populaţia locală.

Turiştii sunt mai degrabă aşteptaţi pe principalul bulevard din Las Vegas, The Strip, peste doi ani, cu ”un proiect puţin diferit”.

Întrebată de AFP despre costul proiectelor, Marian Lee a spus că nu dispune de ”cifre exacte”, dar poate spune că este vorba despre ”o investiţie enormă de capital atât pentru spaţiu, cât şi pentru fabricarea decorurilor”.

Decorurile sunt într-adevăr minuţioase, fie că e vorba despre cele din spaţiile publice – care oferă numeroase oportunităţi foto – sau de cele din sălile de activităţi.

Pentru moment, nu este prevăzut niciun proiect similar în afara Statelor Unite. Dacă vor exista proiecte şi în alte ţări, directoarea de marketing a explicat că ”va fi nevoie de o abordare diferită”, care să ţină cont de specificul local în domeniul imobiliar, dar şi de gusturile şi obiceiurile de consum.