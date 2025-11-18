Noul film al anime-ului de succes Demon Slayer, intitulat Castelul Infinitului, a devenit primul film japonez care a depășit 100 de miliarde de yeni (556 de milioane de euro) la box-office-ul mondial, au anunțat distribuitorii săi, potrivit Le Figaro.

Lansat în Japonia în iulie, în America de Nord în septembrie și vinerea trecută în China, filmul a atras 89,17 milioane de spectatori în afara Japoniei, au anunțat luni Aniplex și Toho.

Adaptat după manga lui Koyoharu Gotouge, publicat între 2016 și 2020 în revista Weekly Shonen Jump, filmul urmărește povestea adolescentului „vânător de demoni” Tanjiro Kamado și a tovarășilor săi în misiunea lor de a salva lumea de aceste creaturi.

În Japonia, filmul rămâne pe locul al doilea în ceea ce privește încasările la box-office, după precedentul film Demon Slayer, un imens succes în timpul pandemiei de Covid-19, care a detronat Călătoria lui Chihiro (2001), creat de Studio Ghibli, de pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

În așteptarea unui al treilea opus

Franciza Demon Slayer, disponibilă atât sub formă de serial, cât și de lungmetraje, este adesea apreciată pentru că a redefinit codurile artistice ale genului, cu efecte speciale uimitoare, fără a se îndepărta de temele clasice, printre care prietenia și empatia. Primul film, Trenul infinitului, a încasat 275 de milioane de dolari. Un al treilea lungmetraj va încheia povestea.

Anime-urile domină în Japonia, unde doar două dintre cele mai profitabile zece filme la box-office-ul intern nu sunt animații: Titanic și primul film din seria Harry Potter.