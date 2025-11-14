Serialul original HBO, „Dune: Profeţia” („Dune: Prophecy”), creat de Alison Schapker, intră în producţia celui de-al doilea sezon. Cele opt episoade noi vor fi filmate în Ungaria, Iordania şi Spania. Primul sezon din „Dune: Profeţia” („Dune: Prophecy”) a fost nominalizat anul acesta la patru premii Emmy, scrie News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inspirată din universul vast „Dune”, creat de autorul Frank Herbert, acţiunea are loc cu 10.000 de ani înainte de ascensiunea lui Paul Atreides. „Dune: Profeţia” („Dune: Prophecy”) urmăreşte două surori din Casa Harkonnen, care luptă cu forţe ce ameninţă viitorul omenirii, în timp ce pun bazele legendarei grupări ce va deveni cunoscută sub numele de Bene Gesserit.

Distribuţia care revine în noul sezon îi include pe Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha, Barbara Marten şi Tessa Bonham Jones.

În sezonul doi se alătură distribuţiei Indira Varma, Ashley Walters şi Tom Hollander.

Credite: Alison Schapker este showrunner şi producător executiv. Jordan Goldberg, Mark Tobey, Kevin Lau, Monica Owusu-Breen, Matthew King, Scott Z. Burns şi Jon Spaihts sunt producători executivi, alături de Brian Herbert, Byron Merritt şi Kim Herbert, care reprezintă moştenirea lui Frank Herbert. Kevin J. Anderson este coproducător. Serialul este coprodus de HBO şi Legendary Television, Legendary fiind şi producătorul francizei cinematografice Dune.

„Dune: Profeţia” („Dune: Prophecy”) este inspirat din romanul „Sisterhood of Dune”, scris de Brian Herbert şi Kevin J. Anderson.