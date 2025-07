Un recipient pentru popcorn de la Marvel, care costă 80 de dolari, a stabilit un record Guinness

Un recipient uriaş pentru popcorn, care coastă 80 de dolari şi are forma personajului din universul Marvel Galactus, devoratorul de planete, oferă o experienţă unică în domeniul gustărilor din sala de cinema, informează Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Evenimentul de lansare, care a avut loc la Los Angeles, a atras numeroşi fani entuziasmaţi la TCL Chinese Theatre. Recipientul a stabilit şi un record mondial Guinness.

Recipientul gigantic pentru snackuri, prilejuit de apropiata lansare a peliculei ”Fantastic Four: First Steps”, are o lăţime de 51 de centimetri şi o înălţime de 44 de centimetri. Are o capacitate de 10 litri, ”suficient cât să satisfacă până şi apetitul cosmic al lui Galactus”.

Lacey Noel, ghid în cadrul TCL Chinese Theatre, a prezentat recipientul spectatorilor entuziasmaţi. ”Costă 80 de dolari şi oamenii mănâncă tot”, a spus ea.

Recipientul Galactus nu are doar dimensiuni impresionante. Include un finisaj metalic, ochi cu LED-uri de culoare albastră şi se poate transforma într-o piesă de expoziţie după ce se termină popcornul din interior. Fanii au stat la coadă pentru a obţine obiectul de colecţie.

Recipientul nu este doar o modalitate inedită de a servi gustări în sala de cinema, ci face parte dintr-o strategie mai largă a studiourilor de filme şi a cinematografelor de a atrage din nou publicul către sălile de cinema prin experienţe exclusive şi concrete, care nu pot fi obţinute la domiciliu.

Chris Banda, un fan care a achiziţionat recipientul Galactus, a lăudat iniţiativa:

”Cred că aceste recipiente sunt fantastice”, a spus el. ”Evident că nu aş fi obţinut acest lucru dacă nu aş fi venit la cinematograf. Cred că are un design foarte interesant şi are foarte mult popcorn, e atât de cool”.