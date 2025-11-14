Ateliere, discuţii şi demonstraţii live despre cum ia naştere un joc video / De la idee la artă, tehnologie şi lansare în cadrul expoziției „The Art of the Game”

„The Art of the Game”, expoziţie deschisă la ARCUB – Hanul Gabroveni, continuă în luna noiembrie cu o serie de evenimente pentru publicul interesat de modul în care se construiesc jocurile video, care completează parcursul expoziţional, transmite News.ro.

Organizată de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi curatoriată de Elvira Lupşa, TAG propune o perspectivă amplă asupra jocurilor video, dincolo de divertisment: ca formă de expresie vizuală, ca produs tehnologic complex şi ca instrument de educaţie şi comunicare între generaţii.

Evenimentele cu acces liber programate în luna noiembrie aduc în faţa publicului zeci de profesionişti – artişti, programatori, producători, game designeri din România – într-un dialog direct despre meseriile din spatele jocurilor video, procesele de creaţie, provocările reale şi evoluţia acestei industrii la nivel internaţional.

Accesul la evenimente este liber şi se realizează prin înscriere în prealabil.

„În condiţiile în care programele educaţionale naţionale răspund minimal nevoilor tinerilor interesaţi de cariere în dezvoltarea de jocuri, TAG funcţionează atât ca platformă de creştere a vizibilităţii acestei industrii, dar şi ca o oportunitate reală de împuternicire prin educaţie adaptată cerinţelor actuale din domeniu”, a declarat Georgiana Toea, organizatoare TAG EDU şi Community Builder AMC Studio.

Programul evenimentelor

Art Day – 20 noiembrie, 12:00-19:00

În 20 noiembrie, The Art of the Game propune un program vizual şi interactiv care explorează cum iau formă, identitate şi mişcare personajele, dar şi universurile din care fac ele parte. Sesiunile includ demonstraţii live şi discuţii practice cu artişti 2D şi 3D din industrie.

Invitaţi: Flavia Ghiţă – Lead 3D character artist, AMC Studio, Daniel Vijoi – Lead 3D environment artist, AMC Studio, Alex Ţilică – concept artist, Daniel Merticariu – senior character artist, Marian Poiană – doctorand în animaţie, Decan Echo School.

Temele variază de la modelare 3D şi sculptură digitală, tehnici de animaţie care insuflă viaţă personajelor până la provocările artiştilor de concept în era AI.

Game Dev Days – 27 şi 28 noiembrie

Două zile dedicate proceselor tehnice, producţiei şi programării în game development

În 27 şi 28 noiembrie, publicul are acces la un program intens de prezentări, paneluri şi studii de caz din culisele industriei dezvoltării de jocuri. Speakerii vin din medii precum Amber, AMC Studio, Echo School, Tractor, Set, Go!, dar şi independenţi (freelancers).

Ziua 1 — 27 noiembrie, 12:00-19:00

Eugen Sfîrlos – Transformation Program Lead, Keywords Studios

Miguel Casillas – Head of Engineering, AMC Studio

Tudor Turdăşan – Tools Developper

George Cozma – Game Programmer

Maria Burtea – Game Programmer

Horea Trîncă – Co-fondator, Lead Technical Artists Tractor, Set, GO!

Aurelian Tălpăşanu – Game Designer

Cătălin Pintilie – Technical Director

Ziua 2 — 28 noiembrie, 12:00-17:30

Gabriel Stancu – Head of Studio, Amber

Tudor Turdăşan – Tools Maker

Miguel Casillas – Head of Engineering, AMC Studio

Marius Gherman – Tech Director, Amber

Pe lângă evenimentele speciale care vor avea loc şi în 2026, expoziţia poate fi vizitată până la 1 martie 2026, miercuri – vineri, între orele 12:00 şi 21:00, sâmbătă-duminică, 11:00-21:00, la Hanul Gabroveni.

„The Art of the Game” reuneşte lucrări din zona artei vizuale, a sunetului, VR, istoriei jocurilor video şi creaţiilor dezvoltatorilor români. Proiectul creează un context în care publicul larg poate înţelege complexitatea procesului de dezvoltare a jocurilor, impactul cultural al acestora şi legăturile cu educaţia, tehnologia şi artele vizuale.

Biletele la expoziţie pot fi achiziţionate prin arcub.ro, Entertix.ro şi la Casa de bilete ARCUB (str. Gabroveni 50-53).