Au trecut cinci ani de când BioWare a anunțat pentru prima dată că lucrează la un nou joc Mass Effect. Dar BioWare a oferit recent dat un semn promițător: echipa sa este „concentrată exclusiv” pe joc, potrivit producătorului executiv, citat de The Verge.

„Avem un univers vast de acoperit, multe caracteristici de construit și multe povești de dragoste de elaborat”, spune Mike Gamble. „Suntem entuziasmați de ceea ce construim și vă promitem: când vom fi gata, va fi foarte distractiv să vă arătăm”.

Gamble se referă și la „zvonurile din ultima vreme”, probabil făcând aluzie la îngrijorările legate de viitorul seriei în cazul în care tranzacția de privatizare a EA va fi finalizată. „Ați arătat clar că vă pasă foarte mult de ce va urma. Așadar, să începem prin a lămuri lucrurile: următorul joc Mass Effect este în curs de dezvoltare, iar EA și BioWare rămân angajate să spună mai multe povești în acest univers”.

Postarea de pe blog conține și câteva informații despre viitoarea serie TV Mass Effect la care BioWare lucrează împreună cu Amazon. „Echipa de scenariști lucrează intens și am stabilit multe lucruri despre cum se încadrează seria în canonul Mass Effect și unde se situează în raport cu noul joc”, spune Gamble.

„Serialul va explora o poveste cu totul nouă în cadrul cronologiei universului și va avea loc după trilogia originală. Nu va fi o reluare a poveștii comandantului Shepard – pentru că, la urma urmei… asta e povestea TA, nu-i așa?”.

Postarea lui Gamble conține și o serie de litere scrise în mod misterios cu font italic, iar internauții au găsit deja o pagină pe site-ul Mass Effect cu o imagine intitulată „Războiul civil” în care apare specia Krogan din jocuri.