În urmă cu câteva zile, Take-Two Interactive Software Inc. a amânat din nou lansarea mult așteptatului joc video Grand Theft Auto VI, cu șase luni, până pe 19 noiembrie 2026. Dar nu sunt numai vești rele, întrucât mai multe părți au avut de câștigat de pe urma amânării. IGN titrează că cei mai câștigați sunt jocurile ce vor fi lansate în primăvara anului viitor, dar și magazinele care au vândut console de Black Friday.

De ce jocurile din primăvara anului 2026 sunt câștigate

Concluzia celor de la IGN vine de pe urma faptului că jucătorii care aveau bani puși deoparte pentru GTA VI sunt disponibili pentru a fi cheltuiți pe alte francize, dar le oferă și gamerilor posibilitatea de un spațiu de manevră pentru a nu achiziționa noul titlu Rockstar chiar în ziua lansării. Astfel, jucătorii vor avea mai mult timp și mai multe resurse financiare pentru a încerca titluri precum Crimson Desert, 007 First Light sau Saros.

Din păcate, jucătorii au și de pierdut, în special cei pe PC-uri. Dacă Rockstar va urma modelul său obișnuit de lansări, ar putea dura încă câțiva ani până când GTA VI va ajunge pe Windows. Pentru referință, Red Dead Redemption 2 a fost lansat pe console pe 26 octombrie 2018, dar a ajuns pe Steam abia un an mai târziu, pe 5 noiembrie 2019. Așteptarea pentru GTA 5 pe PC a fost și mai lungă, lansarea sa din 14 aprilie 2015 venind la 19 luni după lansarea inițială pe console din 17 septembrie 2013.

Perspectiva dezvoltatorilor GTA 6 este complicată, întrucât amânarea vine ca un prilej să finiseze jocul și să perfecționeze detaliile. Totodată, moralul echipei este destul de jos, deoarece aproximativ 40 de angajați Rockstar au fost concediați din funcțiile lor din cadrul companiei pentru ceea ce compania descrie ca fiind divulgarea de „informații confidențiale într-un forum public”, conform IGN.

Microsoft, unul dintre cei mai mari pierzători

Microsoft și Xbox Game Studios se pregătesc pentru un 2026 important. Dar, fără date de lansare cunoscute în prezent pentru marile sale succese, ca Fable, Forza Horizon 6 sau următoarea ediție din franciza Call of Duty, ar putea acest lucru să reprezinte o problemă pentru editor?

Putem presupune că Call of Duty ar fi avut în vedere o dată de lansare similară cu cea nouă a GTA 6, din noiembrie, ceea ce ar fi avut fără îndoială un impact asupra bazei sale de jucători, și cu siguranță cel puțin un alt joc din lista respectivă are prevăzută o lansare la sfârșitul anului 2026. Acest lucru ar putea să zădărnicească planul Microsoft pentru sfârșitul anului viitor și să însemne că unul sau două jocuri vor trebui amânate pentru începutul anului 2027.

Totuși, cei mai mari câștigători sunt comercianții de console din ediția de anul viitor a Black Friday, pentru că GTA VI va fi lansat înainte de evenimentul cu cele mai mari reduceri din an. Astfel, ne putem aștepta ca pachetele PS5 și Xbox Series X/S să fie mai solicitate ca niciodată în weekendul preferat al capitalismului din acest an, dar și la stocuri reduse pentru magazine.