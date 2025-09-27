Electronic Arts se află în discuții avansate pentru o preluare de aproximativ 50 de miliarde de dolari, care ar duce la delistarea companiei de la bursă

Electronic Arts (EA), compania americană cunoscută pentru francizele „FC” (fostul „FIFA”) și „Battlefield”, se află în discuții avansate pentru a fi retrasă de la bursă, într-o tranzacție estimată la aproximativ 50 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor obținute de Reuters de la surse apropiate negocierilor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Grupul de investitori care ar urma să finalizeze această preluare include fondul de private equity Silver Lake, Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF) și Affinity Partners, compania de investiții fondată de Jared Kushner. Acordul ar putea fi anunțat chiar săptămâna viitoare și ar deveni cea mai mare tranzacție din istoria industriei jocurilor video.

Momentul ales este unul crucial pentru Electronic Arts, care încearcă să depășească o perioadă de stagnare în industrie. Compania mizează pe lansările din portofoliul său de jocuri sportive și de acțiune pentru a menține fluxurile de venituri și profitabilitatea. Printre titlurile așteptate se află „Battlefield 6”, un nou capitol al seriei populare de jocuri shooter, dar și „FC 26”, continuarea francizei de fotbal recunoscută la nivel global.

Industria jocurilor video a trecut în ultimii ani printr-un proces de consolidare accelerată, marcat de achiziții majore precum preluarea Activision Blizzard și Zynga. O eventuală retragere a EA de pe bursă ar reduce și mai mult numărul companiilor listate din domeniu. „EA are sens ca țintă de achiziție – fluxurile de numerar sunt destul de constante, iar lansările anuale de titluri aduc venituri și profituri previzibile”, a explicat analistul Wyatt Swanson de la D.A. Davidson & Co.

Pe bursă, reacția investitorilor a fost imediată: acțiunile EA au încheiat tranzacțiile de vineri cu o creștere de aproximativ 15%. Evoluția reflectă interesul pieței pentru tranzacțiile de mari dimensiuni, într-un context în care sectorul fuziunilor și achizițiilor (M&A) își revine puternic în 2025.

Condițiile actuale – încrederea sporită a consiliilor de administrație, logica de consolidare și perspectivele de reducere a dobânzilor de către Rezerva Federală – susțin revenirea acestor tranzacții. „Directorii executivi și consiliile încep din nou să facă pași importanți după o perioadă de doi ani de stagnare”, declara recent John Waldron, președintele Goldman Sachs.

Pentru Arabia Saudită, implicarea PIF în această tranzacție face parte dintr-o strategie mai amplă.

Fondul suveran, prin intermediul Savvy Games Group, a investit masiv în industria jocurilor video, în încercarea de a transforma acest sector într-o componentă esențială a economiei diversificate preconizate prin „Vision 2030”. „Pentru PIF, o astfel de tranzacție ar consacra jocurile video drept infrastructură culturală – active la fel de importante pentru influența globală precum sportul sau filmul”, a subliniat Joost van Dreunen,profesor specializat în industria jocurilor video la NYU Stern School of Business.

Pe lângă investițiile în dezvoltatori de jocuri, Arabia Saudită a direcționat fonduri consistente și în zona competițiilor de esports. Fundația de esports a Regatului a anunțat recent un nou turneu internațional, programat pentru anul viitor, la care EA este partener.

Niciuna dintre părțile implicate nu a oferit, deocamdată, comentarii pe marginea tranzacției.