Epic Games a obținut o victorie în instanța australiană asupra Apple și Google / Cei doi giganți s-au angajat în practici anticoncurențiale în magazinele lor de aplicații

Studioul de jocuri Epic Games, creatorii Fortnite, a obținut câștig de cauză în instanța australiană împotriva giganților americani Apple și Google, relatează ABC News. Curtea Federală din Australia a decis că cele două companii americane s-au angajat în practici anticoncurențiale în ceea ce privește magazinele lor de aplicații, App Store respectiv Google Play.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Epic Store și Fortnite vor reveni pe App Store-ul australian

Lupta în instanță a început în 2020, când Fortnite a fost exclus din magazinele de aplicații Google și Apple pentru că a oferit propriul sistem de plată în aplicație, ocolind giganții tehnologici și comisioanele lor.

Atât Epic Games, cât și avocații acțiunii colective, au susținut că Apple și Google au deținut monopoluri ilegale pentru vânzările de aplicații, interzicând sau descurajând puternic alte magazine sau site-uri web. Acest lucru a însemnat că dezvoltatorii de aplicații au fost forțați să folosească platformele de plată ale giganților tehnologici, unde ambele companii au colectat între 15 și 30% din veniturile din vânzări sub formă de taxe.

Judecătorul a constatat că Google și Apple au încălcat secțiunea 46 din Legea concurenței și consumatorilor prin utilizarea abuzivă a puterii lor de piață pentru a reduce concurența, dar a respins alte acuzații, inclusiv aceea care acuză companiile că s-au angajat într-un „comportament nejustificat”.

Apple se „confruntă cu o concurență acerbă”

Justice Beach, avocatul acuzării în acest proces, a spus că Apple s-a angajat într-un compartament „care au avut ca scop (…) reducerea substanțială a concurenței pe astfel de piețe. Mai exact, comportamentul care împiedică sau interzice descărcarea directă sau încărcarea laterală a aplicațiilor native, și comportamentul care împiedică sau interzice dezvoltatorilor și utilizatorilor să utilizeze metode alternative de plată”.

Într-o declarație, Apple a spus că salută „respingerea de către instanța australiană a unora dintre afirmațiile Epic”. Cu toate acestea, compania din Cupertino nu este de acord cu decizia finală a instanței. Gigantul american spune că se confruntă „cu o concurență acerbă pe fiecare piață” pe care operează. Apple a susținut că se confruntă cu o concurență acerbă din partea Google, Samsung și a altor magazine, iar comisioanele pe care le percepe dezvoltatorilor au scăzut și că mulți nu plătesc deloc.

Google nu este de acord cu decizia instanței

Într-o reacție, Google a transmis că salută respingerea de către instanță a cererilor Epic „de a distribui magazinele de aplicații din magazinul Google Play și atacurile Epic asupra altor protecții de securitate critice pe care se bazează utilizatorii”, dar că nu este de acord cu caracterizarea de către instanță „a politicilor și practicilor (…) de facturare”.

Un purtător de cuvânt al organizației de supraveghere a consumatorilor din Australia (ACCC) a declarat că pledează în continuare pentru o reformă care să combată practicile anticoncurențiale ale giganților tehnologici. Acesta a mai spus că acest comportament include „refuzul interoperabilității, auto-preferințe și legături, acorduri de exclusivitate, împiedicarea comutării și reținerea accesului la hardware, software și intrări de date importante”.