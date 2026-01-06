FOTO LEGO a prezentat cărămizi de joc inteligente / Primele seturi LEGO SMART Play sunt din gama Star Wars

Grupul LEGO a lansat LEGO SMART Play, o nouă platformă interactivă menită să transforme experiențele de joc LEGO pentru copii și familii. Constructorul danez de cărămizi de joc susține, într-un comunicat de presă, că utilizatorii pot da viață creațiilor LEGO „în moduri pe care nu și le-au imaginat niciodată”.

Concret, ce este LEGO SMART Play?

LEGO declară că noua platformă include peste 20 de inovații brevetate la nivel mondial, iar elementul central este LEGO SMART Brick. Aceasta este o cărămidă de joc alimentată de „un cip personalizat”, ce include senzori, accelerometre, senzori de lumină și de sunet. Totodată, cărămida mai include un senzor miniatural alimentat de un sintetizator integrat și multe altele, pe lângă încărcarea wireless ușoară.

LEGO SMART Tags și LEGO SMART Minifigures sunt asociate cu LEGO SMART Brick pentru a alimenta sistemul și a permite creațiilor constructorilor să devină interactive, răspunzând la acțiuni cu sunete și comportamente adecvate, permițând o experiență de joc cu adevărat receptivă. Toate elementele sunt compatibile cu sistemul LEGO System-in-Play existent.

Primul set LEGO SMART Play, din seria Star Wars

Cele trei seturi LEGO Star Wars „All-In-One” vor include o cărămidă LEGO SMART cu încărcător și cel puțin o minifigurină LEGO SMART și o etichetă LEGO SMART. Compania a prezentat un set de 584 de piese, denumit Luke’s Red Five X-Wing.

Acest set include o turelă imperială, un transportor și un centru de comandă, toate acestea deblocând funcții interactive, cum ar fi sunete de tragere cu laser, sunete de motor și lumini, plus sunete de realimentare și reparații, prin utilizarea LEGO SMART Brick inclus, a două minifigurine LEGO SMART și a cinci etichete LEGO SMART.

Seturile LEGO SMART Play All-in-One din seria Star Wars vor fi disponibile pentru precomandă începând cu 9 ianuarie și vor putea fi achiziționate începând cu 1 martie de pe site-ul companiei, din magazinele LEGO și de la anumiți retaileri din piețele de lansare. Compania daneză nu anunță în ce țări vor fi disponibile, așa că putem presupune că de pe 1 martie pot fi achiziționate și în România.

Seturile LEGO SMART Play disponibile de pe 1 martie

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Set de construcție Darth Vader’s TIE Fighter™ Piese: 473 Dimensiuni: Setul măsoară peste 10 cm înălțime, 11 cm lungime și 15 cm lățime Include: 1x LEGO SMART Brick, 1x LEGO SMART MINIFIGURE cu Darth Vader, 1x SMART TAG cu TIE Fighter Preț: aproximativ 70 de euro



LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Set de construcție Luke’s Red Five X-wing™ Piese: 584 Dimensiuni: Setul măsoară peste 6 cm înălțime, 22 cm lungime și 19 cm lățime Include: 1x LEGO SMART Brick, 2x LEGO SMART MINIFIGURES cu Luke Skywalker și Prințesa Leia, 5x SMART TAGS cu accesorii X-wing, turelă imperială, transportor, centru de comandă și R2-D2 Preț: aproximativ 90 de euro



LEGo® Star Wars™ SMART Play™: Set de construcție Throne Room Duel & A-wing™ Piese: 962 Dimensiuni: Setul măsoară peste 14 cm înălțime, 29 cm lungime și 49 cm lățime Include: 2x LEGO SMART Brick, 3x LEGO® SMART MINIFIGURES cu Luke Skywalker, Împăratul Palpatine, Darth Vader, 5x SMART TAGS cu un A-wing, tron, turelă Death Star și dueluri Lightsaber™ (2x tag-uri) Preț: aproximativ 160 de euro

