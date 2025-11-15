Valve, creatorii platformei de achiziții de jocuri Steam, a creat o consolă de jocuri, denumită Steam Machine. Aceasta intră pe piață ca o alternativă pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S, care suferă de o scădere în vânzări și creștere în prețuri. Potrivit paginii Steam, aceasta are un sistem de operare bazat pe Linux și dispune de două cipuri de producție AMD.

Aspect similar cu Xbox Series X

Steam Machine arată ca o consolă Xbox Series X care a fost tăiată în jumătate într-o cutie miniaturală. Cubul de 6 inci rulează jocuri pentru PC cu Windows prin SteamOS bazat pe Linux de la Valve și ar trebui să aibă suficientă putere prin cele două cipuri AMD pentru a oferi performanțe apropiate de Xbox Series X sau PS5. În interior, componentele Steam Machine au fost compactate într-un mod similar cu Xbox Series X.

Dincolo de hardware, SteamOS este cel care face din Steam Machine un concurent viabil pentru Xbox și PS5. Noua consolă de la Valve utilizează stratul de compatibilitate Proton, care permite majorității jocurilor pentru PC-uri Windows să ruleze fără probleme pe Steam Deck și adesea mai bine decât pe dispozitivele portabile Windows echivalente.

Stocare de până la 2TB, cu posibilitate de expansiune cu microSD

Noul dispozitiv Valve vine echipat cu multiple porturi USB, dar și cu unul USB-C. totodată, pe partea frontală este disponibil un slot pentru card microSD pentru a suplimenta memoria internă, un SSD NVMede 512 GB sau 2 TB. Acestea sunt singurele opțiuni disponibile, potrivit paginii produsului.

Sursa foto: Steam

Pe partea de procesare, Steam Machine vine cu un procesor AMD Zen 4 cu 6 nuclee (frecvență de 4,8 GHz) și o placă grafică AMD RDNA 3 (maximum 2,45 GHz). Acestea sunt ajutate de 16 GB memorie RAM DDR5 și 8 GB de VRAM GDDR6. Consola poate emite semnal 4K@120Hz în format HDR sau 8K@60Hz.

Momentan, Valve nu a anunțat nici prețuri pentru versiunile Steam Machine, nici de când va putea fi comandată.

Specificațiile Steam Machine

Categoria Specificații Procesor AMD Zen 4 x86 semipersonalizat, 6 nuclee/12 fire de execuție, până la 4,8 GHz, TDP 30 W Procesor grafic AMD RDNA 3 semipersonalizat cu 28 UC, frecvență maximă 2,45 GHz, TDP 110 W RAM 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM Alimentare Sursă internă, 110-240 V CA Stocare Două modele: SSD NVMe 512 GB sau SSD NVMe 2 TB; ambele cu slot mare viteză pentru microSD Conectivitate Wi-Fi Wi-Fi 6E 2×2 Bluetooth Bluetooth 5.3 cu antenă dedicată Steam Controller Adaptor wireless 2,4 GHz integrat Output video DisplayPort 1.4: până la 4K@240 Hz sau 8K@60 Hz, HDR, FreeSync, conectare în serie HDMI 2.0: până la 4K@120 Hz, HDR, FreeSync, CEC USB 2x USB-A 3.2 Gen 1 frontal 2x USB-A 2.0 spate 1x USB-A 3.2 Gen 2 spate Rețea Gigabit Ethernet Bandă led 17 LED RGB configurabili pentru stare și personalizare Dimensiuni 152 mm înălțime (148 mm fără picioare), 162,4 mm adâncime, 156 mm lățime Greutate 2,6 kg Software Sistem de operare: SteamOS 3 (bazat pe Arch) Desktop: KDE Plasma Sursa: Steam