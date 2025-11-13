Pe 18 noiembrie, „Operation: Infinite” va fi lansat pentru jucătorii Halo Infinite cu un battle pass și o mulțime de personalizări noi, dar potrivit echipei, asta este ultima actualizare de conținut pentru acest joc, scrie The Verge.

„Având în dezvoltare mai multe titluri Halo, vom avea nevoie de concentrarea întregii noastre echipe pentru a oferi noi experiențe cu aceeași pasiune și grijă pe care comunitatea noastră ni le-a oferit. Deși rămânem dedicați sprijinirii Halo Infinite pe drumul care urmează, Operation: Infinite este ultima actualizare majoră de conținut planificată în prezent”.

Trecerea acestui joc în „maintenance mode” este o mișcare ciudată după știrile de luna trecută despre o lansare multiplatformă în 2026 pentru remake-ul Halo: Campaign Evolved, dar așa au stat lucrurile pentru Infinite încă de la apariție, cu un trailer de gameplay dezamăgitor și nefinisat de opt minute în 2020.

Jocul a fost în cele din urmă amânat cu încă un an, până la sfârșitul anului 2021, ratând lansarea consolelor Xbox Series X / S și fiind livrat fără caracteristici precum campania co-op și modul de personalizare Forge.

„Craig The Brute”, celebrul personaj care a alimentat o mulțime de meme-uri online, a primit o îmbunătățire, iar actualizările ulterioare au bifat unele dintre elementele de pe lista de dorințe a comunității. Totuși, este mai clar ca niciodată că viitorul Halo este cross-platform și nu include multiplayer-ul gratuit al Infinite, deoarece vânzările de hardware Xbox continuă să scadă, iar presiunea Microsoft pentru profitabilitate duce la închiderea studiourilor și creșterea prețurilor.

Acum, echipa scrie că „am fost uimiți de reacția” la Campaign Evolved, care va fi lansat atât pe PS5, cât și pe Xbox anul viitor.