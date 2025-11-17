Jocul „Ghost of Yōtei” a fost vândut în 3,3 milioane de copii în prima lună de la lansarea sa pe PlayStation 5

Ghost of Yōtei a fost vândut în 3,3 milioane de copii în prima lună de la lansare, a confirmat Sony, transmite IGN. Ca parte a ultimelor sale rezultate financiare, Sony a declarat că jocul de acțiune și aventură exclusiv pentru PlayStation 5 al studioului Sucker Punch s-a vândut în 3,3 milioane de exemplare în cele 32 de zile de la lansarea sa pe 2 octombrie, adică până la 2 noiembrie inclusiv.

Ghost of Tsushima s-a vândut în peste 13 milioane de copii

Sony a anunțat cifra fără niciun comentariu, așa că este greu de știut dacă compania este mulțumită de rezultat. Cu toate acestea, putem adăuga o serie de informații contextuale care ne ajută să ne facem o imagine despre succesul comercial al Ghost of Yōtei.

Prima comparație pe care ar trebui să o facem este cu predecesorul său, Ghost of Tsushima. Acesta s-a vândut în 2,4 milioane de exemplare în primele trei zile de la lansarea exclusivă pe PlayStation 4 pe 17 iulie 2020, apoi a atins 5 milioane după 118 zile (puțin mai puțin de patru luni). Acum s-au vândut 13 milioane de exemplare, inclusiv vânzările pentru PC și PS5 Director’s Cut.

Vânzările Ghost of Yōtei sunt preconizate a crește

Ghost of Tsushima a fost lansat pe PS4, care în vara anului 2020 avea o bază de instalare mult mai mare decât PS5 în prezent, în contextul boom-ului jocurilor de acasă alimentat de restricțiile de circulație din timpul pandemiei de COVID-19. Ghost of Yōteis-a vândut, de asemenea, la 70 de dolari, ceea ce înseamnă că vânzările sale în dolari sunt mai mari în comparație cu Ghost of Tsushima, care era mai ieftin, ediția standard fiind lansată la 60 de dolari.

Add-on-ul multiplayer Ghost of Yōtei: Legends va fi lansat la un moment dat în 2026, ceea ce va da, fără îndoială, un impuls în vânzările de anul viitor. Și știm cu toții că Ghost of Yōtei, la fel ca Ghost of Tsushima înaintea lui, va fi lansat în cele din urmă pe PC în forma Director’s Cut.