Microsoft ar testa un serviciu gratuit de jocuri Xbox Cloud Gaming susținut de reclame, cu limite lunare de joc

Microsoft se pregătește să anunțe o versiune a Xbox Cloud Gaming susținută de reclame. Surse familiarizate cu planurile Microsoft au declarat pentru The Verge că producătorul de software a început să testeze intern streamingul de jocuri susținut de reclame, permițând angajaților să joace gratuit anumite titluri fără abonament Game Pass.

În timp ce Xbox Cloud Gaming va fi în continuare oferit ca parte a Xbox Game Pass Ultimate, nivelul gratuit, susținut de reclame, va fi limitat la doar cinci ore pe lună, cu o scurtă fereastră publicitară la începutul sesiunii de joc.

Microsoft testează aproximativ două minute de reclame înainte ca un joc să poată fi jucat gratuit prin streaming. Se pare că Microsoft testează și o limită de o oră pentru sesiuni, cu până la cinci ore gratuite pe lună.

Lansarea este răspunsul Microsoft la reacțiile negative la creșterea prețului Xbox Game Pass Ultimate?

Raportul vine după ce Microsoft a stârnit reacții negative pentru creșterea prețului Xbox Game Pass Ultimate de la 19,99 dolari pe lună la 29,99 dolari pe lună (un plus de 120 dolari pe an).

Pentru a justifica creșterea prețului Ultimate, Microsoft a mărit numărul de jocuri accesibile în prima zi de lansare la 75 pe an și a adăugat pentru prima dată Fortnite Crew și Ubisoft+ Classics. Xbox Cloud Gaming, care a ieșit oficial din faza beta, a beneficiat de o îmbunătățire a calității streamingului.

Cu toate acestea, se pare că Microsoft a renunțat subtil la reducerea de 10% la DLC pentru jocurile Game Pass de care beneficiau abonații Ultimate, aparent în favoarea noului său program de recompense.

Microsoft a declarat că noul preț de 30 de dolari pe lună pentru Ultimate reflectă „catalogul extins, noile beneficii pentru parteneri și experiența îmbunătățită de jocuri în cloud”.

Noile prețuri au intrat în vigoare pe 1 octombrie pentru noii abonați și vor intra în vigoare pe 4 noiembrie pentru abonații actuali. Ca parte a anunțului, Microsoft a adăugat peste 45 de jocuri noi la Game Pass, inclusiv Hogwarts Legacy.

Testul gratuit de streaming al Microsoft vine în aceeași săptămână în care compania a extins pentru prima dată accesul la Xbox Cloud Gaming la planurile Xbox Game Pass Premium și Essential, ca parte a unei revizuiri a Game Pass și a unei creșteri de preț de 50% pentru abonații Ultimate.

Xbox Cloud Gaming a ieșit din faza beta

Xbox Cloud Gaming a ieșit, de asemenea, din faza beta în această săptămână. Membrii Game Pass Ultimate pot acum să transmită în flux anumite jocuri la o rezoluție de 1440p, cu rate de transfer de până la 30 Mbps. Abonații Ultimate beneficiază, de asemenea, de rate de biți de până la 20 Mbps pentru orice alte jocuri transmise în flux la 1080p. Abonații Premium și Essential sunt limitați la o rezoluție de 1080p și o rată de biți de 12 Mbps.

O versiune susținută de reclame a Xbox Cloud Gaming este în lucru de mult timp. Directorul financiar al Microsoft Gaming, Tim Stuart, a dat pentru prima dată indicii despre o versiune gratuită a Xbox Cloud Gaming în urmă cu aproape doi ani. Microsoft a clarificat recent că dorește să facă Xbox Cloud Gaming mai accesibil.

Potrivit surselor de la The Verge, veți avea acces doar la o bibliotecă limitată de jocuri, inclusiv titluri eligibile din programele Free Play Day (încercări gratuite de jocuri în weekend) și Xbox Retro Classics. De asemenea, veți putea „transmite”(stream) jocurile pe care le dețineți deja. Nu există informații despre rezoluție sau bitrate, de exemplu, în cazul Xbox Cloud Gaming gratuit. Noul Xbox Cloud Gaming oferit în abonamentele Game Pass de nivel inferior este limitat la 1080p la 12 Mbps, în timp ce membrii Game Pass Ultimate se pot bucura de o transmisie de până la 1440p la 30 Mbps, precum și de o transmisie de 1080p la până la 20 Mbps.

Anterior, Fortnite era disponibil exclusiv ca parte a unui nivel gratuit Xbox Cloud Gaming (care nu are reclame). Microsoft ar urma să anunțe în curând testele publice pentru Xbox Cloud Gaming gratuit, lansarea completă fiind programată pentru câteva luni mai târziu. Niciuna dintre caracteristici nu este încă finalizată, astfel încât acestea ar putea suferi modificări la lansare, inclusiv limitele de sesiune. Nivelul gratuit, susținut de reclame, al Xbox Cloud Gaming este de așteptat să fie lansat pe PC, dispozitive mobile, console Xbox și browsere web compatibile. Disponibilitatea regională rămâne incertă.

Impactul Game Pass asupra industriei jocurilor

Vestea vine într-un moment în care Game Pass este supus unei analize atente nu doar pentru valoarea sa pentru afacerea Microsoft în domeniul jocurilor, ci și pentru comunitatea mai largă a jocurilor video. Luna trecută, după ce fostul director executiv al Bethesda, Pete Hines, a pus la îndoială Xbox Game Pass ca strategie de afaceri, un fost director executiv al Microsoft a susținut comentariile, insistând că serviciul de abonament al Microsoft creează „tensiuni interne ciudate”.

În iulie, pe fondul concedierilor care au cuprins Xbox, fondatorul Arkane Studios, deținut de Microsoft, a criticat Game Pass, al cărui model de abonament l-a numit „nesustenabil”. Raphael Colantonio, care a fondat dezvoltatorul Dishonored și Prey și a ocupat funcția de președinte al acestuia înainte de a pleca în 2017 pentru a înființa WolfEye Studios, producătorul Weird West, a întrebat pe rețelele de socializare: „De ce nimeni nu vorbește despre elefantul din cameră? … Gamepass.”

Când a fost rugat să-și detalieze părerea despre Game Pass, pe care Weird West l-a lansat direct ca titlu de debut în martie 2022, Colantonio a spus: „Cred că Gamepass este un model nesustenabil care a dăunat din ce în ce mai mult industriei timp de un deceniu, subvenționat de „banii infiniți” ai Microsoft, dar la un moment dat realitatea trebuie să lovească. Nu cred că Game Pass poate coexista cu alte modele, fie le va distruge pe toate celelalte, fie va renunța.”

Costul de a fi fan Xbox a fost un subiect fierbinte în ultimele luni. După ce a anunțat o creștere la 80 de dolari pentru jocurile sale care vor fi lansate în această vacanță, Microsoft a dat înapoi și a rămas la 70 de dolari pentru jocuri precum The Outer Worlds 2. Iar luna trecută, Microsoft a majorat prețul consolelor Xbox în SUA „din cauza schimbărilor din mediul macroeconomic”.

Microsoft a stârnit, de asemenea, uimire când a confirmat prețul de 999,99 dolari pentru viitoarea consolă portabilă ROG Xbox Ally X și 599,99 dolari pentru ROG Xbox Ally.