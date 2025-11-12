Nintendo pregătește consola Switch originală pentru retragere

Nintendo se îndepărtează tot mai mult de consola Switch originală, compania intenționând acum să-și concentreze atenția asupra succesorului acesteia, scrie The Verge.

Într-o prezentare a rezultatelor financiare miercuri, Nintendo a declarat că „în viitor, ne vom concentra eforturile de dezvoltare pe Nintendo Switch 2 și ne vom extinde activitatea în jurul acestei noi platforme”.

Switch nu va fi retras imediat, dar procesul este deja în mișcare și probabil vom începe să vedem mai puține jocuri lansate pentru platforma mai veche. Deocamdată, Nintendo afirmă că va continua să vândă hardware Switch „luând în considerare cererea consumatorilor și mediul de afaceri” și că mai multe titluri importante pentru Switch sunt încă în pregătire începând din octombrie.

Peste 10,36 milioane de console Switch 2 au fost vândute de la lansarea sa în iunie, 84% dintre acestea fiind achiziționate de persoane care au trecut de la Switch-ul original, potrivit Nintendo.

Aceasta este doar o fracțiune din vânzările totale de 154 milioane de unități pentru Switch, dar Nintendo afirmă că observă o migrare uniformă către noua platformă.