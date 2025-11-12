dark
Nintendo pregătește consola Switch originală pentru retragere

Ștefan Munteanu
12 noiembrie 2025
Consolă pentru jocuri video Nintendo Switch
Photo by Alvaro Reyes on Unsplash
Nintendo se îndepărtează tot mai mult de consola Switch originală, compania intenționând acum să-și concentreze atenția asupra succesorului acesteia, scrie The Verge.

Într-o prezentare a rezultatelor financiare miercuri, Nintendo a declarat că „în viitor, ne vom concentra eforturile de dezvoltare pe Nintendo Switch 2 și ne vom extinde activitatea în jurul acestei noi platforme”.

Switch nu va fi retras imediat, dar procesul este deja în mișcare și probabil vom începe să vedem mai puține jocuri lansate pentru platforma mai veche. Deocamdată, Nintendo afirmă că va continua să vândă hardware Switch „luând în considerare cererea consumatorilor și mediul de afaceri” și că mai multe titluri importante pentru Switch sunt încă în pregătire începând din octombrie.

Nintendo-Switch-tabel
Sursa foto; Nintendo

Peste 10,36 milioane de console Switch 2 au fost vândute de la lansarea sa în iunie, 84% dintre acestea fiind achiziționate de persoane care au trecut de la Switch-ul original, potrivit Nintendo.

Aceasta este doar o fracțiune din vânzările totale de 154 milioane de unități pentru Switch, dar Nintendo afirmă că observă o migrare uniformă către noua platformă.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

