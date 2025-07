NVIDIA GeForce NOW: Cum am scăpat de stresul actualizării sistemului de gaming / Prin acest serviciu cloud poți rula jocuri pretențioase de pe orice dispozitiv care are un browser și internet stabil

Folosesc NVIDIA GeForce NOW la scurt timp de după lansarea platformei în România. Acesta este un serviciu de streaming de jocuri video care reprezintă o soluție optimă pentru gamerii care doresc să acceseze jocuri video performante fără a investi în hardware costisitor, practic de pe orice dispozitiv. Serviciul elimină necesitatea actualizării constante a sistemului, oferind puterea de procesare din cloud și posibilitatea de a lua cu tine oriunde în lume jocurile video preferate, atâta timp cât ai o conexiune la internet.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mai simplu, NVIDIA GeForce NOW este un serviciu de cloud gaming care permite utilizatorilor să ruleze jocuri direct de pe serverele NVIDIA, iar imaginea este transmisă prin internet, similar unui serviciu de streaming precum Netflix sau Prime Video. Utilizatorii se conectează la bibliotecile lor de jocuri de pe platforme precum Steam, Epic Games Store sau Ubisoft Connect. Serviciul nu include jocuri în abonamente. Gamerii joacă titlurile pe care le dețin deja.

Utilizatorii își pot rula jocurile pe o varietate de dispozitive și platforme, de la PC-uri, Mac-uri, Chromebook-uri, la smartphone-uri, televizoare inteligente, console video portabile, dar și browsere web, beneficiind de o experiență de gaming fluidă. Cu planuri variate, inclusiv opțiuni gratuite și abonamente premium care oferă ray tracing, 4K și tehnologii avansate precum DLSS 3, NVIDIA GeForce NOW democratizează accesul la jocurile moderne, transformând o conexiune stabilă la internet în cheia unei experiențe de joc de înaltă calitate.

De aceea, cred că acesta este viitorul gamingului pentru majoritatea utilizatorilor. Nu e de mirare astfel că inclusiv producătorii auto și de televizoare integrează astfel de platforme direct în produsele lor. Exemple sunt branduri mari precum BMW, Hyundai BYD, Audi, Mercedes-Benz, Samsung sau LG.

Totuși, trebuie precizat din start că NVIDIA GeForce NOW nu își propune să înlocuiască gamingul pe PC, ci este ceva alternativ sau complementar, deoarece utilizatorii se pot juca doar titlurile pe care le dețin și sunt disponibile prin intermediul platformei. Serviciul include peste 2.300 de jocuri. Exemple sunt nume grele, precum Baldur’s Gate 3, The Witcher 3: Wild Hunt, Alan Wake II, Hades, titluri de acțiune precum Apex Legends sau Half-Life 2, dar și mari hit-uri casual, relaxante, precum PowerWash Simulator sau titluri live service cu milioane de fani, precum Fortnite, World of Tanks sau Dota 2. Și dacă tot am pomenit despre PowerWash Simulator, alte simulatoare populare (o categorie care se bucură de mare interes) disponibile sunt Farming Simulator 25, Euro Truck Simulator 2 sau Goat Simulator.

Cred că serviciul se adresează în special acelor gameri casual ca mine, mulți, care nu au timp să încerce toate titlurile noi apărute pe piață și nici să se preocupe de actualizarea constantă a unui PC, din cauza programului încărcat. Aceștia au de obicei câteva jocuri video pe care le joacă de mult timp și ocazional încearcă câte ceva nou. Un exemplu sunt jucătorii de titluri live service, precum World of Tanks sau Fortnite, care au investit mult timp și, poate, bani în acestea. Pentru rularea câtorva jocuri, nu s-ar justifica investiția într-un computer de gaming scump, care peste doi ani s-ar putea să nu mai fie adecvat.

În aceste condiții, NVIDIA GeForce NOW reprezintă o soluție foarte atractivă. Datorită acesteia, oricât de mult ar actualiza și îmbunătăți dezvoltatorii jocurile preferate ale utilizatorilor, aceștia nu mai simt presiunea de a face upgrade la sistemul de pe care se joacă, deoarece toată puterea de procesare este în cloud.

Cum este să te joci pe GeForce NOW

Rulez în mod frecvent trei titluri pe NVIDIA GeForce NOW, iar ocazional încerc titluri noi care îmi atrag atenția. Cele trei jocuri sunt World of Tanks Blitz, World of Warships și The Elder Scrolls V: Skyrim. Am abonamentul Ultimate, iar toate cele trei jocuri sunt setate cu grafica la maximum.

Experiența este una excelentă, deoarece acasă am internet rapid și stabil, furnizat de un router mesh, care îmi oferă viteze de descărcare a datelor de până la 350 Mbps prin conexiune Wi-Fi. De aceea, am setat rata maximă de transfer pentru GeForce NOW la maximul de 75 Mbps permis prin setările din aplicație.

În cele două jocuri live service de la Wargaming mă bucur de gaming la 120 fps mai tot timpul, iar latența este în majoritatea timpului sub 50 ms.

Acasă, unde am internet foarte bun, nu experimentez niciodată packet loss (anumite pachete de date trimise între computerul tău și serverul de joc nu ajung la destinație). Însă în hoteluri acest lucru este posibil, dacă te joci pe internetul gratuit oferit. De aceea, nu vă așteptați să rulați la calitate maximă GeForce NOW dacă vă conectați la rețele Wi-Fi gratuite cu viteză mică a internetului, în aeroporturi sau cafenele.

Dacă aveți internet bun pe telefon, o soluție este folosirea acestuia pe post de hotspot. Eu fac acest lucru uneori.

Serviciul GeForce NOW permite gaming-ul chiar și cu internetul gratuit de la hotel, deoarece are capacitatea de a se adapta și de a oferi cea mai bună performanță în funcție de conexiunea disponibilă. Am avut sesiuni de gaming foarte decente de World of Tanks Blitz în vacanță în Turcia, cu o conexiune de 16 Mbps, și la hotelul din Berlin, unde am stat pentru un eveniment, iar viteza internetului era, de asemenea, mediocră.

Rulez ocazional WoT Blitz și direct pe PC-ul meu de gaming, cu placă grafică GeForce RTX 3050 și procesor AMD Ryzen 5 7000 Series, dar pot spune că experiența oferită de planul Ultimate din GeForce NOW este mai bună. Gameplay-ul este mai fluid, iar cadrele pe secundă se mențin tot timpul la un nivel ridicat.

Cât costă NVIDIA GeForce NOW și ce oferă planurile disponibile?

NVIDIA GeForce NOW oferă trei planuri: Free (gratuit), Performance și Ultimate.

Planul gratuit permite sesiuni de joc de o oră, fără ray tracing și cu potențiale cozi de așteptare.

Planul Performance, disponibil la prețul de 10,99 euro/lună, oferă streaming la 1.440p 60 fps, sesiuni de până la 6 ore, RTX (o tehnologie dezvoltată de NVIDIA care permite redarea realistă a luminii, umbrelor și reflexiilor în jocuri) și sunet Surround 5.1. Cozile sunt extrem de rare.

Planul Ultimate, la 21,99 euro/lună, oferă performanță superioară (echivalentul plăcilor grafice din clasa RTX 4080), streaming până la 4K 120 fps și sesiuni de gaming de 8 ore. Acest abonament oferă suport pentru tehnologii precum DLSS 3, NVIDIA Reflex, Cloud G-Sync, HDR, dar și pentru sunet Surround 5.1 / 7.1. Nu am experimentat niciodată cozi până acum.

Ce sunt tehnologiile avansate oferite de abonamentul Ultimate:

DLSS 3 este o tehnologie NVIDIA bazată pe inteligență artificială, care îmbunătățește performanța jocurilor video prin generarea de cadre suplimentare folosind rețele neuronale. Aceasta permite creșterea semnificativă a ratei de cadre pe secundă (fps) fără a compromite calitatea vizuală, oferind imagini mai clare și mai fluide.

NVIDIA Reflex reduce latența (input lag) în jocurile video competitive, optimizând comunicarea între hardware și software. Aceasta oferă reacții mai rapide și un timp de răspuns mai scurt între acțiunea jucătorului și afișarea rezultatului pe ecran, îmbunătățind precizia și controlul în gameplay.

Cloud G-Sync permite sincronizarea imaginilor între serverele cloud și dispozitivul utilizatorului în timp real, pentru a reduce întârzierile și a elimina efectul de tearing (întreruperea imaginii) în streamingul de jocuri. Aceasta asigură o experiență de gaming fluidă și cu latență minimă, chiar și în cazul jocurilor rulate pe servere externe, prin sincronizarea cadrelor afișate pe ecran.

HDR (High Dynamic Range) este o tehnologie care îmbunătățește contrastul și culorile imaginilor, oferind detalii mai clare în zonele luminoase și întunecate. Rezultatul este o imagine mai realistă și vibrantă, mai aproape de ceea ce vede ochiul uman.

Un display bun, recomandat mai ales pentru abonamentul Ultimate

Dacă pentru abonamentul gratuit orice monitor poate fi folosit pentru a rula fără probleme jocurile, pentru a beneficia de calitatea superioară a imaginii oferită de celelalte planuri este indicată folosirea unui display mai avansat, cu rezoluție minimă de 1.440p. De asemenea, rata de refresh minimă ar trebui să fie de 120 Hz, iar timpul de răspuns mai mic de 5 ms.

În cazul Ultimate, valorile ideale sunt display 4K cu suport HDR, rată de refresh de 240 Hz și timp de răspuns de 1 ms și suport pentru tehnologiile descrise mai sus, precum DLSS 3.

Contează foarte mult viteza și stabilitatea internetului

Pentru toate planurile este necesară o conexiune stabilă la internet, iar pentru Performance și Ultimate un internet rapid este esențial pentru cele mai bune performanțe.

Pentru planul Performance este necesară o viteză minimă de 25 Mbps și o latență redusă, sub 40 ms, pentru o experiență fluidă la rezoluție 1.080p și 60 fps.

Ultimate, care oferă streaming la 4K HDR și frecvențe mai mari de cadre, necesită o conexiune de cel puțin 35 Mbps și latență foarte scăzută. Stabilitatea conexiunii și viteza reală constantă sunt esențiale pentru a evita bufferingul și lagul.

Concluzie: Probabil gamingul viitorului, pentru majoritatea oamenilor

NVIDIA GeForce NOW este o soluție modernă și eficientă pentru gameri, mai ales pentru cei casual, care nu doresc să investească în hardware scump. Cu putere de procesare în cloud și suport pentru cele mai noi tehnologii grafice, serviciul permite rularea jocurilor la calitate înaltă de pe aproape orice dispozitiv conectat la internet stabil, de oriunde din lume. Este accesibil, flexibil și adaptat nevoilor actuale ale utilizatorilor.

Deși nu înlocuiește complet experiența unui PC de gaming, și nici nu își propune asta, GeForce NOW oferă performanță, mobilitate și simplitate, conturând o direcție viabilă pentru viitorul gamingului global.

Autor: Andrei Manole